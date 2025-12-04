Центральный банк России установил официальные курсы валют на пятницу, 5 декабря 2025 года. Согласно опубликованным на сайте регулятора данным, доллар США будет торговаться по цене 76,9708 рубля, евро — 89,9011 рубля, а курс китайского юаня составит 10,8487 рубля.

Примечательно, что установленный курс доллара стал первым с 12 мая 2023 года, когда американская валюта опустилась ниже психологической отметки в 77 рублей.

По сравнению с четвергом 4 декабря, произошло ослабление основных валют: доллар США подешевел на 98,48 копейки (с 77,9556 до 76,9708 рубля), евро — на 68,92 копейки (с 90,5903 до 89,9011 рубля), а китайский юань — на 12,75 копейки (с 10,9762 до 10,8487 рубля).

Банк России с 27 декабря 2024 года перешел на новую методику определения официальных курсов иностранных валют к рублю. Теперь котировки формируются на основе объединенных данных, учитывающих торговые операции как на биржевом, так и на внебиржевом сегментах валютного рынка.

Как пояснял регулятор, это позволяет более точно отражать рыночную ситуацию. Кроме того, для обеспечения непрерывности процесса, предусмотрена особая мера: если данные по конкретной валютной паре оказываются недоступны, ЦБ рассчитывают ее курс через кросс-курсы с использованием других доступных рыночных данных.