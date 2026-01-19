Банк России выступил с инициативой о законодательном запрете на производство и распространение предметов, которые имеют внешнее сходство с официальными банкнотами и монетами страны. Такая мера, как пояснил регулятор в документе «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026—2030 годы», необходима для защиты чистоты наличного денежного оборота.

Согласно позиции ЦБ, такие имитационные изделия, включая ввозимые из-за рубежа, активно продаются через розничные сети, маркетплейсы и по объявлениям в интернете. Особую озабоченность у Центробанка вызывает использование этих подобий денег мошенниками для обмана граждан, в первую очередь людей пенсионного возраста.

В связи с этим регулятор ведет работу по установлению прямого запрета на изготовление и сбыт объектов, имеющих сходство с деньгами Банка России по размерам и внешнему виду, а также по введению административной ответственности за такие действия.

Параллельно ЦБ анонсировал планы по модернизации наличного обращения денежных средств. В период с 2026 по 2028 год запланированы разработка и выпуск обновленных банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей. Новые купюры получат измененный дизайн и усиленные защитные признаки.

Кроме того, регулятор намерен актуализировать механизмы контроля за качеством сортировки банкнот в кредитных организациях, а также усилить проверку степени износа денежных знаков в банковских кассах и банкоматах.