Настоящая весна в Москву и область придет только ближе к майским праздникам, а пока что над городом работает циклон, который принес с собой мокрый снег, гололедицу и сильный ветер. Об этом RTVI рассказал специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Циклон еще поработает в Московском регионе. Осадки будут идти сегодня в виде мокрого снега, ночью — в виде снега», — отметил он.

В среду, 29 апреля, «картина повторится», предупредил синоптик, и лишь в четверг циклон начнет отступать на северо-восток.

«Осадки уже будут идти небольшие и местами, но сохранятся ночью в виде снега, мокрого снега. Днем они уже будут переходить в дождь, в основном во второй половине дня», — добавил Ильин.

Температура во вторник и среду — от 2 до 5 градусов тепла днем, ночью — от минус 2 до плюс 2, на дорогах в это время ожидается гололедица.

«Порывистый ветер сегодня сохранится. Порывы будут уже не такими сильными, как в предыдущий день, но до 13—18 метров в секунду ветер вполне себе сможет разгоняться. Дуть будет сегодня и завтра с запада, основная скорость — порядка 7—12 метров в секунду. В четверг ветер немножко стихнет до 4—9 метров в секунду, а в пятницу, на Первомай, скорее всего, примет переменное направление и в течение дня будет по силе до 1—4 метров в секунду», — отметил собеседник RTVI.

Вероятность осадков на 1 мая невысокая, но небольшой дождь местами все же возможен, сказал Ильин.

«Погоды он в целом не сделает — будут частыми и прояснения, поэтому температура воздуха на Первомай будет расти до 6—11 градусов», — сообщил он.

В выходные, 2 и 3 мая, погода «наладится и обойдется совсем без осадков», уточнил Ильин.

«Будет наблюдаться рост температуры. Но резких скачков ни в субботу, ни в воскресенье не произойдет, хотя в разгар дня стоит ждать максимальных значений температуры от 9 до 15 градусов. При этом ветер сменит направление на северо-восточное и будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду», — рассказал эксперт.

Атмосферное давление будет расти всю рабочую неделю и к праздникам составит около 751—753 мм ртутного столба, добавил синоптик.