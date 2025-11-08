Известный в Дагестане религиозный деятель Ахмад Батлухский (настоящее имя — Ахмед Магомедов) задержан в одном из аэропортов Москвы и отправлен в Махачкалу, где его увезли в полицию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев.

Он также опубликовал видео предполагаемого задержания, на котором запечатлен снятый со спины мужчина, идущий между двумя полицейскими в форме. По словам Хадулаева, Батлухского сразу же отправили в Махачкалу авиарейсом, а там по прибытии повезли в отдел МВД «для разбирательства».

Глава ОНК Дагестана утверждает, что задержание проводилось в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.5 ст.128.1 УК РФ в мае 2024 года. Тогда же Батлухского объявили в розыск.

Речь идет о клевете «с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления». Наказание по этой статье — штраф до 5 млн рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до 5 лет, арест до полугода или лишение свободы на срок до пяти лет.

«Учитывая, что по этой статье обвиняемых обычно не заключают под стражу, его вряд ли будут арестовывать — скорее всего, после допроса и беседы он будет отпущен», — предполагает автор дагестанского телеграм-канала «Спросите у Расула».

Ахмад Магомедов (Батлухский) — сын богослова Мухаммада Абдулгафурова. Он организовывал кружки, где учил молодых мусульман читать Коран, с 2017 года как проповедник вел YouTube-канал с разъяснениями отдельных глав Корана и уроками ислама. До 2023 года он пользовался поддержкой муфтията Дагестана и побывал имамом в двух селах, но потом на своем канале обвинил муфтия в вероотступничестве, коррупции и других преступлениях.

В мае 2024 года дом проповедника в селе Нижний Батлух Шамильского района Дагестана сгорел в результате поджога. Поскольку вся семья ночевала у матери Ахмада, пострадавших не было. Было установлено, что возгорание началось с сарая, облитого бензином.

Незадолго до пожара в село для беседы с Ахмадом Батлухским приезжали представители муфтията. Жена и советник муфтия Айна Гамзатова, комментируя случившееся, обвинила поджигателей в провокации с целью обострить ситуацию и назвала «кончеными идиотами».

Было возбуждено уголовное дело о поджоге, по которому вскоре задержали троих подозреваемых — жителей Дагестана Ахмеда Омарова, Абдулу Абдулаева и Султана Магомедова.

В январе 2025 года их признали виновными. В материалах суда говорилось, что Абдулаев на своей Lada Priora доставил сообщников в хозяйственный магазин за средствами для розжига и за бензином на АЗС, а потом привез к дому Батлухского и после поджога увез оттуда. Омаров, по версии следствия, зашел в сарай, чтобы убедиться, что там нет скота, а потом разлил горючее и поджег. Магомедов в это время «стоял на стреме» рядом с домом.

Причиненный поджигателями ущерб был оценен в 3,5 млн рублей, их обязали возместить эту сумму. Омаров получил полтора года колонии-поселения, Абдулаеву дали чуть больше года условно, а Магомедова приговорили к обязательным работам.