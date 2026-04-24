Фридайвер Букс Кхурана продолжил нырять в Ормузском проливе после его блокировки в ходе войны между США, Израилем и Ираном. По словам ныряльщика, именно там он обретает внутренний покой. Он рассказал Metro, что даже приказ президента США «стрелять на поражение» и угроза морских мин не способны его остановить.

По словам дайвера, отсутствие международного судоходства из-за блокады пошло на пользу морской жизни: рыбы стало больше, чем когда-либо.

«Я объездил почти весь мир — Мальдивы, Азию, Красное море, Европу, — но, клянусь, нет места лучше, чем Ормузский пролив, — рассказал он. — Океан процветает. Повсюду была рыба, и рыбоядные на лодке были очень довольны своим уловом».

Кхурана, который добирается до любимого дайв-сайта всего за два часа на машине из Дубая, во время погружений в Ормузском проливе встречал китовых акул, акул-молотов и даже редкую рыбу-луну.

Однако возвращение в пролив на прошлой неделе после вынужденного перерыва было сопряжено с опасениями. Экипаж лодки, которому фридайвер доверяет уже более 15 погружений, боялся, что их могут атаковать иранские скоростные катера или раздавить военные корабли США.

«Я даже не знаю, как выглядит военно-морской флот», — признался Кхурана, отметив, что единственной реальной угрозой стали две группы пиратов, пытавшиеся продать его команде контрабандную нефть.

Дайвер считает Ормузский пролив одним из самых «непонятых» регионов Земли с разнообразной экосистемой, включающей дельфинов и морских черепах.

«Красота природы в том, что она может процветать несмотря ни на что, — философствует он. — Лотос может цвести даже в самых грязных местах. Наша задача — найти эту красоту и игнорировать шум».

На тренировках Кхурана погружался максимум на 101 метр, но не хочет ставить рекорды глубины в Ормузском проливе: по его словам, тут он ныряет только себе на радость. Он также выразил надежду на то, что власти Омана не станут препятствовать ему в последующих погружениях из-за интервью британской газете.