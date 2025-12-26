Вооруженные силы США нанесли удар по группировке ИГИЛ* на северо-западе Нигерии, написал в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

Глава государства напомнил, что предупреждал террористов, что «если они не прекратят резню христиан, им придется заплатить адскую цену»

«И сегодня вечером это произошло», — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты не позволят процветать радикальному исламскому терроризму. Трамп также поздравил с Рождеством всех — «включая мертвых террористов, которых будет гораздо больше, если убийства христиан продолжатся».

В Нигерии, кроме ИГИЛ*, действуют другие исламисткие группировки, в том числе боевики «Боко Харам»*, от рук которых погибли несколько тысяч человек.

Reuters пишет об уничтожении «несколько террористов». Власти Нигерии также подтвердили данные об ударе в целях «противодействия угрозе терроризма».

Пентагон изначально сообщал, что это сделано по запросу правительства Нигерии, но после эта информация из заявления исчезла, отмечает РИА. Глава ведомства Пит Хегсет при этом анонсировал новые действия против террористов. По его словм, Трамп ясно дал, что «убийства невинных христиан в Нигерии (и в других местах) должны прекратиться».

«Военное министерство всегда готово, и ИГИЛ* узнало об этом сегодня ночью, в Рождество. Дальше — больше», — написал Хегсет в X.

Ранее Вооруженные силы США провели новую военную операцию в Сирии и нанесли удары по 70 объектам ИГИЛ*. Это было ответом на гибель трех американцев в Пальмире — двух солдат и одного гражданского переводчика. В октябре американский сенатор Тед Круз обвинил правительство Нигерии в потворстве убийствам христиан. По его словам, с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили 50 тыс. последователей христианства.

*организация признана террористической и запрещена в России