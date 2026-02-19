Глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности сообщил, что в 2025 году за нарушение законодательства из страны было выдворено 72 тысячи иностранцев, передает корреспондент RTVI. Министр заявил, что показатель мог быть выше, если бы «на это было финансирование». Также он рассказал, что в стране в этом году предотвращено более 20 нападений в школах.

По его словам, сейчас в России в отношении приезжих действуют следующие меры: 1) ограничена продолжительность безвизового пребывания иностранцев, 2) ужесточены правила въезда в страну, 3) введен «режим высылки в отношении мигрантов, находящихся в стране без законных оснований», а также сформирован механизм его реализации, предусматривающий целый комплекс ограничений.

«В прошлом году за нарушение законодательства было выдворено 72 тысячи иностранцев. Конечно, возникает вопрос: могли бы вы выдворить в 10 раз больше? Отвечаю: могли бы, если на это еще было финансирование. К сожалению, и на эти вопросы выполнения ваших законодательных актов нам тоже нужно финансирование», — сказал глава МВД.

По словам Колокольцева, внедренная в рамках эксперимента биометрическая идентификация на пограничных пунктах позволила выявить более 48 тыс. человек, находящихся в розыске или имеющих ограничения на въезд.

«В рамках противодействия незаконной миграции при участии коллег из Федеральной службы безопасности и Росгвардии проведено около 4 тысяч целевых оперативно-розыскных, 25 тысяч профилактических мероприятий. Результатом работы, в том числе реализации законодательных новелл, стало снижение в минувшем году количества иностранных граждан, совершивших преступления», — отметил он.

Колокольцев также прокомментировал обсуждаемый в правительстве законопроект об организованном наборе трудовых мигрантов, назвав его «тонким вопросом». Глава МВД отметил, что ранее депутаты Госдумы посетили ОАЭ, чтобы изучить местный опыт, где за все — от завоза рабочей силы до поведения сотрудников — отвечает работодатель.

Однако, по мнению министра, этот опыт неприменим к российским реалиям. «Граждане СНГ приезжают к нам как туристы, как наши соотечественники», — пояснил он, добавив, что отфильтровать их по модели, принятой в ОАЭ, в России попросту невозможно.

«Давайте называть вещи своими именами. У нас максимум, по моему вот предположению, 50% работодателей сможет профинансировать его пребывание здесь, в РФ, обеспечить ему медицинскую страховку и все остальное-прочее. Остальные 50% — куда их девать? Давайте смотреть правде в глаза. Пройдемся здесь по Тверской улице, зайдем в магазины, зайдем в общепитовские точки, посмотрим, есть ли там мигранты. Все скажут: “Да, конечно, есть”. А разве способен у нас сегодня работодатель обеспечить их отбор в стране исхода, содержание здесь и правомерное его поведение? Это нереально, а это половина массы всего иностранного населения, которое находится у нас», — подчеркнул Колокольцев.

Отдельно министр призвал «быть честными друг с другом» и не подменять демографическую повестку вопросами борьбы с мигрантами.

«Мы порой вопросы демографического улучшения ситуации в стране подменяем вопросами борьбы с мигрантами. Мигранты — это вынужденная мера. В них нуждается экономика, в них нуждается государство для того, чтобы ВВП держать на уровне, и все об этом понимают. И главная-то проблема не в мигрантах. Главная проблема — в демографической ситуации в стране, которая тоже зависит от ряда факторов: социально-политических, экономических, географических и так далее и тому подобное», — заявил Колокольцев.

Помимо этого, МВД, по его словам, выступило с инициативой обязать иностранцев, обращающихся за разрешительными документами, предоставлять сведения об отсутствии судимости.

На том же выступлении Колокольцев высказался о ситуации с атаками на школы в стране. По его словам, в этом году предотвращено более 20 нападений.