Россия — «единственная страна в мире», которая может сама создавать как самолет, так и двигатель, сообщил управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев. По его словам, российские ученые «почти» подошли к этому.

«Никто, даже Соединенные Штаты, не могут без кооперации с Европой, с Японией. Мы это делали раньше и будем делать сейчас», — сказал Иноземцев журналисту Павлу Зарубину.

5 сентября вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия — это единственная страна в мире, которая сама производит все комплектующие для самолетов.

При этом он отметил, что «это вынужденная была мера, это было не наше желание». Мантуров также напомнил, что 5 сентября совершил полет самолет SJ-100 «в полностью импортозамещенной версии, включая двигатель ПД-8, который сегодня уже начал серийно производиться».

В июне в России испытали импортозамещенную версию среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, который должен заменить в России самолеты Boeing и Airbus.

Первый полет прошел в Жуковском, и лайнер провел в воздухе четыре часа. На борту осталось всего три зарубежные системы: приводы, тормоза и генераторы. Вскоре к программе присоединится полностью отечественный самолет, где все системы и агрегаты будут российского производства.

20 сентября «Объединенная авиастроительная корпорация» объявила о подготовке к испытаниям второго опытного экземпляра импортозамещенного самолета МС-21. Самолет уже поступил в летное подразделение Иркутского авиазавода, где специалисты проведут проверку топливной системы, запустят и отработают вспомогательную силовую установку и маршевые двигатели. Также они протестируют системы и оборудование самолета при работающем двигателе.