В Енакиево (Донецкая народная республика) ранее судимый участник СВО задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве маленькой внучки пенсионерки, которая помогла ему дезертировать. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родственников семьи жертвы.

По их словам, девятилетняя Катя Д. пропала 5 сентября — ушла гулять и не вернулась. В течение нескольких дней ее разыскивали волонтеры из числа местных жителей и сотрудники полиции. Накануне, 8 сентября, газета «Горловская мозаика» сообщила, что тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в поселке Ольховатка.

Тогда же выяснилось, что в ходе поисков было установлено последнее известное местонахождение пропавшей: ее видели на автостанции города Кировское в сопровождении худощавого мужчины.

«В расправе над девочкой подозревают мужчину — по предварительным данным, бывшего заключенного, которого приютила ее бабушка», — писало местное издание.

«Горловская мозаика» процитировала участников поисков девочки: по их словам, изначально пропавшую «искали немного не в том месте», но 7 сентября «довольно быстро нашли эту тварь» (подозреваемого), который в ходе допроса указал место, где «прикопал» тело жертвы. «Осторожно, новости» уточняют, что труп убитой был обнаружен в 0,5 км от ее дома.

«Он сильно поиздевался над ней, а потом убил», — утверждали поисковики.

Телеграм-канал выяснил у родственников убитой, что задержанный — 32-летний уроженец Алапаевска Свердловской области Алексей Ч. Это же имя «Горловской мозаике» называли участники поисков.

По данным «Осторожно, новости», в 2021 году Алексея признали виновным в изнасиловании (ст. 131 УК РФ) п приговорили к лишению свободы, но он освободился из колонии и принял участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Телеграм-канал утверждает, что мужчина самовольно оставил часть — то есть дезертировал. Канал ссылается на региональные паблики, где сестра Алексея в 2023 году писала о его исчезновении во время службы. В 2024 году бойцу заочно предъявили обвинение в самовольном оставлении части и объявили его в розыск.

Близкие убитой девочки сообщили, что на протяжении последнего года Алексей проживал в доме ее бабушки. Он попросил пожилую женщину нанять его на работу, а та согласилась. Телеграм-канал «Плохие новости 18+» со ссылкой на местные чаты уточнял, что мужчина «жил с семьей и помогал в хозяйственных делах», а также «часто делал уроки со школьницей», в убийстве которой его подозревают.

В сообщении, которое публикует канал, говорится, что задержанный якобы представился «сочинцем» с женой и двумя детьми. «Никогда не пьет, к девочке относился хорошо. Бабушка привезла внучку со школы и отлучилась по делам, а когда вернулась, ни девочки, ни его», — писал неизвестный источник из числа местных жителей.