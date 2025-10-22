Уголовное дело в отношении предполагаемых членов террористической организации, готовивших, по версии следствия, убийство главы медиахолдинга Russia Today Маргариты Симоньян, будет рассматривать военный суд. Об этом RTVI сообщил источник, знакомый с ходом расследования дела.

После того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение в отношении фигурантов, дело будет передано во Второй окружной военный суд, отметил источник.

О завершении следствия по делу, которое длилось больше двух лет, в минувший понедельник, 20 октября, сообщил Следственный комитет. Как отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, обвинения предъявлены 12 фигурантам.

По версии СК, все они входили в ячейку расистской группировки NS/WP* под названием «Чистая кровь». Лидером группы следователи считают 20-летнего неонациста Михаила Балашова. Сразу после своего задержания летом 2023 года на допросе он сидел в футболке с надписью Waffen SS и рассказывал, как создал группировку, на которую впоследствии вышли украинские спецслужбы и предложили за деньги убить медиаменеджеров Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.

На видео допроса Балашов говорит, что созданная им группировка называлась «Параграф-88». Судя по всему, противоречие с заявлением СК здесь если и есть, то незначительное. «Параграф-88» назывался телеграм-канал, который вели ее представители.

В группу «Чистая Кровь», считает следствие, Балашов приглашал участников, разделяющих национал-социалистические и расистские взгляды.

«В период с сентября 2022 по июль 2023 года Балашов и не менее 11 участников данной ячейки, в том числе несовершеннолетние, совершили 6 нападений на иностранных граждан, а также лиц нетрадиционной сексуальной ориентации», — сообщила Светлана Петренко, добавив, что видеозаписи нападений участники «Чистой крови» публиковали в интернете.

Что касается эпизода с подготовкой убийства Маргариты Симоньян, то, как полагает следствие, в нем согласились принять участие сам Балашов и другой член группы Егор Савельев. За это «неустановленные лица» им пообещали заплатить 50 тысяч долларов. Балашов и Савельев, как показало расследование, начали готовить убийство и, в частности, собрали информацию о месте жительства Симоньян и маршрутах ее передвижения. Их задержали после того, как молодые люди забрали из тайника оружие и боеприпасы.

«У задержанных изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения», — сообщали тогда в ФСБ.

Отметим, что в сообщении СК о завершении следствия по делу телеведущая Ксения Собчак уже не фигурирует.

На момент своего задержания большинству участников предполагаемой группировки не было 18 лет. Совершеннолетними был Балашов (18 лет) и Никита Новик (18 лет), а самым старшим среди задержанных оказался как раз Егор Савельев (22 года). Фигурантам вменяется целый букет статей УК ( хулиганство — ст. 213, разбой — ст. 162, публичные призывы к экстремизму — ст. 280, а также разжигание межнациональной розни — ст. 282 УК РФ).

Дополнительно Балашову и Савельеву вменяют незаконный оборот оружия — ст. 222 УК РФ и подготовка к убийству — ч. 1 ст. 30, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Помимо этому всем фигурантам дела вменяется организация либо участие в террористическом сообществе, за что грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным RTVI, в деле насчитывается более 50 томов. Знакомиться с материалами дела фигуранты начали еще летом 2024 года.

* организация признана террористической и запрещена в РФ