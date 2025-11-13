Московский городской суд 13 ноября полностью оправдал уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Хагундокова по делу об убийстве начальника управления Фонда социального страхования России Олега Гвоздева. Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат мужчины Лев Дорофеев.

Убийство Гвоздева было совершено 19 ноября 2012 года в центре Москвы. Согласно следственной версии, Хагундоков нанес потерпевшему множественные ножевые ранения и скрылся с места преступления.

Уголовное расследование продолжалось почти 12 лет, причем официальное предъявление обвинения Хагундокову состоялось лишь летом 2024 года. Ключевым доказательством стало совпадение ДНК на перчатках, обнаруженных на месте убийства.

В настоящее время Хагундоков находится в СИЗО, где отбывает 13-летний срок по другому уголовному делу. В 2014 году он был осужден за убийство директора нефтяной компании «Нефтехимсервис» Петра Аржаника, который был застрелен в гараже жилого дома в Ростове-на-Дону.

Адвокат Дорофеев в комментарии для «Ведомостей» подробно разъяснил правовые основания для оправдательного приговора. По его словам, при сопоставлении двух уголовных дел было выявлено значительное количество существенных противоречий.

Несмотря на наличие видеозаписей, экспертных заключений и иных доказательств, они демонстрировали кардинальные расхождения. При этом, как отметил защитник, следственные органы целенаправленно избегали установления связи между двумя делами, а присяжные заседатели не получили полной информации о предыдущем судебном разбирательстве.

Особое внимание адвокат обратил на отсутствие установленного мотива преступления в деле об убийстве Гвоздева. По его утверждению, в отношении Хагундокова предпринимались попытки возложения ответственности за множество нераскрытых убийств.

В 2017 году Хагундоков пытался обжаловать первый обвинительный приговор в Верховном суде России, доказывая свою непричастность на основе видеоматериалов и фотографий с места преступления. В деле об убийстве Аржаника было зафиксировано четыре огнестрельных ранения в голову.

Основным доказательством обвинения стали данные о активности телефона с IMEI, который согласно материалам дела принадлежал Хагундокову, на территории Ростова-на-Дону в период с 8 по 21 апреля. Верховный суд признал приговор законным, после чего защита обратилась в Европейский суд по правам человека.