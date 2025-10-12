Между 2022 и 2023 годами из библиотек по всей Европе — от Риги до Парижа — исчезли десятки редких изданий Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Как пишет The Guardian, за этот период были украдены около 170 книг общей стоимостью более 2,5 млн фунтов. Международное расследование вывело следователей к группе граждан Грузии и породило вопросы, действовали ли они сами или по заказу более влиятельных сил.

Исчезновение в Варшаве

Осенью 2023 года из университетской библиотеки Варшавы пропали восемь редких изданий русской классики. Пара, зарегистрировавшаяся под именами Сильвена Хильдегард и Марко Оравец, заказала книги из закрытого фонда и исчезла, оставив на столе лишь три тома. Среди похищенного была поэма Александра Пушкина «Братья-разбойники».

Позже выяснилось, что за несколько месяцев до этого из варшавской библиотеки пропали еще более 70 книг. Воры подменяли оригиналы факсимильными копиями — иногда довольно грубыми, но вполне пригодными для того, чтобы обмануть библиотекарей и не вызвать подозрений.

Кражи от Риги до Парижа

Похожие инциденты произошли в Риге, Таллине, Вильнюсе, Хельсинки, Праге, Лионе, Париже, Женеве, Берлине и Мюнхене. Всего исчезло около 170 редких книг Пушкина, Гоголя и Лермонтова.

«Мы никогда не сталкивались с преступлениями такого масштаба и изощренности», — призналась прокурор Эстонии Лаура Беллен.

Во всех странах злоумышленники действовали по одной схеме: приезжали по поддельным документам, заказывали редкие издания и выносили их из читальных залов, иногда заменяя подделками. В Риге они представлялись украинскими беженцами, в Париже — болгарскими студентами.

Следствие и первые аресты

Первым задержанным стал 46-летний гражданин Грузии Бека Цирекидзe, арестованный в Латвии в 2022 году. У него нашли поддельные читательские билеты, инструменты для реставрации и коллекцию библиотечных штампов. ДНК задержанного совпало со следами, найденными на месте краж в Эстонии.

В 2024 году расследование объединило правоохранителей Польши, Франции, Литвы и Швейцарии при поддержке Eurojust, агентства ЕС по координации трансграничных уголовных расследований. К делу подключилась и Грузия.

Однако единого мнения о мотивах преступлений не было: одни считали, что речь идет о международной преступной сети, другие — что за кражами могли стоять интересы, связанные с «возвратом культурного наследия» в Россию.

Тень Пушкина

Следователей насторожило, что почти все украденные книги были связаны с именем Пушкина, который в России считается символом национальной культуры.

Позже след привел в Тбилиси. 23-летняя Ана Гоголадзе призналась, что в октябре 2023 года вместе с мужем похитила книги в Варшаве. В то же время из 79 пропавших томов им принадлежали лишь пять, но и те оказались подделками. Гоголадзе утверждала, что их обманули: вместо вознаграждения вернули копии и оплатили дорогу домой.

От следа в Литве к московскому аукциону

Параллельно в Литве расследовалось дело против еще одного гражданина Грузии Михеила Замтарадзе. Суд установил, что он действовал не один, а в составе группы, распределившей роли и совершавшей кражи по заранее составленному плану. Замтарадзе утверждал, что продавал книги российскому коллекционеру по имени Максим, получая оплату в криптовалюте.

The Guardian обращает внимание на возможную связь похищенных книг с их появлением на торгах российского аукционного дома «Литфонд». Так, в 2022—2023 годах на аукционы выставлялись редкие издания Пушкина со штампами европейских библиотек. Позже эти лоты были удалены из каталога, а представители «Литфонда» заявили, что никогда не продавали книги из государственных библиотек.

Книги, которых не вернуть

Доказательств прямого участия российских структур в кражах у следствия нет. Сотрудничества с Москвой добиться не удалось.

«Без участия российской стороны вернуть книги невозможно. А пока мы фактически на грани конфликта, это исключено», — признал польский прокурор Бартош Янды.

По данным The Guardian, из примерно 170 похищенных изданий Пушкина и других русских классиков ни одно до сих пор не найдено.