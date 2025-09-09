В Непале продолжаются масштабные протесты, несмотря на то, что власти отменили запрет на использование популярных соцсетей, который вызвал беспорядки. Кроме того, в отставку подал премьер-министр Кхадги Прасад Шарма Оли, президент страны Рам Чандра Паудал принял ее.

Акции протеста начались после того, как правительство Непала ввело запрет на использование соцсетей Facebook*, Instagram*, X (бывший Twitter), мессенджера WhatsApp, видеохостинга YouTube и других.

Решение властей было связано с тем, что представители этих платформ не стали регистрироваться в стране, как того требует закон. Противники этих мер называли это попыткой цензуры.

Издание The Kathmandu Post пишет, что для молодежи, которая обвиняет правительство в коррупции и «кумовстве», запрет соцсетей стал последней каплей, и 8 сентября они вышли на улицы, чтобы устроить «день гнева».

Во время акции в Катманду десятки тысяч митингующих окружили здание парламента. В результате столкновений с силовиками, которые открыли огонь, погибло более 20 человек, свыше 500 пострадало. Кроме того, митингующие подожгли центральный офис правящей партии, Непальский резиденцию премьер-министра, ворвались в правительственный комплекс и подожгли здание парламента.

Также они требовали отставки действующего премьера. Тот сначала призывал граждан к прекращению протестов, а также пообещал выплатить компенсации семьям погибших и обеспечить лечение раненых.

Позднее стало известно, что власти отменили свое решение о запрете соцсетей, а премьер-министр, как того и требовали митингующие, подал в отставку. Президент Непала ее принял. Как пишет Reuters, начался процесс выбора нового премьера. Кроме того, в отставку подал и глава МВД Рамеш Лeкхaк.

Reuters отмечает, что беспорядки в стране стали самыми масштабными за последние десятилетия.

UPD: India Today уточняет, что протестующие избили главу МИД, бывшего премьер-министра страны и министра финансов. По последним данным, погибли 22 человека.

Все рейсы в международном аэропорту Непала отменены, власти запустили шаттлы для туристов в Катманду и эвакуировали министров из их резиденций на военных вертолетах.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности