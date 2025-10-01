В период с 2026 по 2028 год государство планирует выплатить гражданам России около 5 млрд рублей в качестве компенсаций по советским вкладам. Кто может получить эти деньги и что для этого нужно — в материале RTVI.

Компенсации предусмотрены для четырех типов советских накоплений: вклады в Сбербанке и госстраховании, казначейские обязательства и сберсертификаты. Выплаты будет проводить Сбербанк.

Право на них имеют те, у кого были деньги на счете 20 июня 1991 года — в последний день работы Сбербанка СССР. В этом году компенсацию могут получить вкладчики, родившиеся до 1991 года включительно, их наследники, а также те, кто оплатил похороны вкладчика.

Общая сумма распределится по годам так:

2026 год — 1,662 млрд рублей;

2027 год — 1,6 млрд рублей;

2028 год — 1,56 млрд рублей.

Кто имеет право на выплату

Право на компенсацию есть у граждан России, у которых на 20 июня 1991 года был действующий вклад в Сбербанке СССР или в трудовых сберкассах. Это право переходит и к их наследникам.

Важное условие: вклад не должен был быть закрыт до 31 декабря 1991 года.

От чего зависит размер компенсации

Размер выплаты рассчитывается по двум главным критериям:

Год рождения вкладчика: Родившимся до 1946 года включительно выплатят утроенную сумму остатка на счете. Родившимся с 1946 по 1991 год — удвоенную сумму.

Из этой суммы вычтут все компенсации, которые уже получали раньше.



Дата закрытия вклада: Чем позже был закрыт вклад, тем выше коэффициент для расчета. Например, для вкладов, действовавших или закрытых с 1996 по 2024 год, максимальный коэффициент — 1. Если вклад закрыли в 1992 году, коэффициент снижается (например, до 0,6). Если вклад закрыли с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсация не положена.



Как получить выплату

Адвокат Сергей Жорин рассказал Инфо24, что для оформления компенсации обычно требуются:

Паспорт.

Сберегательная книжка на вклад, открытый до 20 июня 1991 года.

Заявление на выплату (его можно заполнить в отделении банка или онлайн через Госуслуги).

Наследникам дополнительно понадобятся:

Свидетельство о смерти вкладчика.

Документ, подтверждающий право на наследство (например, завещание).

Что еще нужно знать перед обращением на выплату

Учет прошлых выплат: Если компенсацию по вашему вкладу уже выплачивали, эта сумма будет вычтена из нового платежа.

Если компенсацию по вашему вкладу уже выплачивали, эта сумма будет вычтена из нового платежа. Предварительный расчет: Удобнее всего заранее рассчитать точную сумму с помощью специального калькулятора на официальном сайте Сбербанка.

Примеры расчета выплат:

Для наследников: Если на счету ветерана было 500 советских рублей, его наследник может получить 1500 рублей.

Если на счету ветерана было 500 советских рублей, его наследник может получить 1500 рублей. Для самих вкладчиков: Человек 1965 года рождения с вкладом в 2000 советских рублей (закрыт в 1995 году) может рассчитывать на 3600 рублей.

Возможные причины отказа в выплате:

Отсутствие необходимых документов (например, невозможность восстановить данные по утерянной сберкнижке).

Вклад был открыт позднее 20 июня 1991 года.

Компенсация уже была выплачена самому вкладчику или его наследнику ранее.

В случае, если необходимые документы утеряны, можно попробовать восстановить данные через архив банка, подав соответствующее заявление в его отделении.