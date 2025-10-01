В период с 2026 по 2028 год государство планирует выплатить гражданам России около 5 млрд рублей в качестве компенсаций по советским вкладам. Кто может получить эти деньги и что для этого нужно — в материале RTVI.
Компенсации предусмотрены для четырех типов советских накоплений: вклады в Сбербанке и госстраховании, казначейские обязательства и сберсертификаты. Выплаты будет проводить Сбербанк.
Право на них имеют те, у кого были деньги на счете 20 июня 1991 года — в последний день работы Сбербанка СССР. В этом году компенсацию могут получить вкладчики, родившиеся до 1991 года включительно, их наследники, а также те, кто оплатил похороны вкладчика.
Общая сумма распределится по годам так:
- 2026 год — 1,662 млрд рублей;
- 2027 год — 1,6 млрд рублей;
- 2028 год — 1,56 млрд рублей.
Кто имеет право на выплату
Право на компенсацию есть у граждан России, у которых на 20 июня 1991 года был действующий вклад в Сбербанке СССР или в трудовых сберкассах. Это право переходит и к их наследникам.
Важное условие: вклад не должен был быть закрыт до 31 декабря 1991 года.
От чего зависит размер компенсации
Размер выплаты рассчитывается по двум главным критериям:
- Год рождения вкладчика:
- Родившимся до 1946 года включительно выплатят утроенную сумму остатка на счете.
- Родившимся с 1946 по 1991 год — удвоенную сумму.
Из этой суммы вычтут все компенсации, которые уже получали раньше.
- Дата закрытия вклада:
- Чем позже был закрыт вклад, тем выше коэффициент для расчета.
- Например, для вкладов, действовавших или закрытых с 1996 по 2024 год, максимальный коэффициент — 1.
- Если вклад закрыли в 1992 году, коэффициент снижается (например, до 0,6).
- Если вклад закрыли с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсация не положена.
Как получить выплату
Адвокат Сергей Жорин рассказал Инфо24, что для оформления компенсации обычно требуются:
- Паспорт.
- Сберегательная книжка на вклад, открытый до 20 июня 1991 года.
- Заявление на выплату (его можно заполнить в отделении банка или онлайн через Госуслуги).
Наследникам дополнительно понадобятся:
- Свидетельство о смерти вкладчика.
- Документ, подтверждающий право на наследство (например, завещание).
Что еще нужно знать перед обращением на выплату
- Учет прошлых выплат: Если компенсацию по вашему вкладу уже выплачивали, эта сумма будет вычтена из нового платежа.
- Предварительный расчет: Удобнее всего заранее рассчитать точную сумму с помощью специального калькулятора на официальном сайте Сбербанка.
Примеры расчета выплат:
- Для наследников: Если на счету ветерана было 500 советских рублей, его наследник может получить 1500 рублей.
- Для самих вкладчиков: Человек 1965 года рождения с вкладом в 2000 советских рублей (закрыт в 1995 году) может рассчитывать на 3600 рублей.
Возможные причины отказа в выплате:
- Отсутствие необходимых документов (например, невозможность восстановить данные по утерянной сберкнижке).
- Вклад был открыт позднее 20 июня 1991 года.
- Компенсация уже была выплачена самому вкладчику или его наследнику ранее.
В случае, если необходимые документы утеряны, можно попробовать восстановить данные через архив банка, подав соответствующее заявление в его отделении.