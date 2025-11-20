Сразу трое высокопоставленных сотрудников государственного Агентства по технологическому развитию (АТР) стали фигурантами одного дела о взятке, стало известно RTVI. Заместитель гендиректора АТР Александр Серегин арестован за ее получение, управляющий директор агентства Владилен Марценюк и руководитель направления импортозамещения Павел Сладков передавали деньги и находятся под подпиской. Их, и главу Союза производителей нефтегазового оборудования Константина Радинского, СКР считает участниками одной коррупционной схемы. Аресты и задержания прошли после жесткой критики деятельности АТР главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Защита Серегина считает дело провокацией.

Делом о взятке в Агентстве по технологическому развитию занимается управление СКР по Западному округу Москвы. В основе расследования, по информации RTVI, лежат оперативные материалы Управления «П» ФСБ, чьи сотрудники проводили задержания всех фигурантов. Последнего — заместителя гендиректора АТР Александра Серегина задержали еще 3 октября, выяснил RTVI, это и стало финалом трехмесячной спецоперации.

Через несколько часов после задержания Серегину было предъявлено обвинение в получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК). На следующий день Кунцевский суд арестовал его до 2 декабря. Действия остальных сотрудников агентства, по данным RTVI, следствие расценивает как дачу взятки (ст. 291 УК) они находятся под подпиской. Еще один фигурант расследования Константин Радинский скрылся. Пока в деле один эпизод на сумму 5 млн рублей

Как следует из материалов дела, 20 июля 2025 года генеральный директор тюменского ООО «Амкор» Роман Латыпову получил в Telegram сообщение от неизвестного. Вскоре выяснилось, что к коммерсанту обратился президент “Союза производителей нефтегазового оборудования” (СПНГО) Константин Радинский и предложил Латыпову встретиться и обсудить взаимодействие его фирмы и АТР. Бизнесмен согласился, так как в 2024 году его компания получила от госагентства три гранта на сумму 248 млн рублей на разработку конструкторской документации.

Агентство по технологическому развитию создано распоряжением правительства России 26 мая 2016 года. Его целью стало создание условия для трансфера технологий и развития высокотехнологичного производства промышленной продукции, а также содействие российским предприятиям по внедрению технологических решений мирового уровня. Учредителем АТР является Российская Федерация, полномочия которого осуществляет правительство, отдельные полномочия, уставом агентства, делегированы Минпромторгу.

Во время встречи в «Кофемании», расположенной на 1-ой Тверской-Ямской, президент СПНГО рассказал своему собеседнику о наличии у его фирмы проблем с отчетной документацией по контрактам с АТР.

Как пояснил Радинский, сложности с отчетностью могут спровоцировать выездные проверки общества. После чего предложил коммерсанту помощь в «беспрепятственном приеме документов» по всем контрактам заключенных «Амкором» с агентством, исключив заодно компанию Латыпова из списка фирм подлежащих проверке. За свои услуги собеседник попросил 16,5 млн рублей, которые, по его словам, будут переданы “должностным лицам АТР”. Отказ от передачи денег, предупредил посредник, может привести к возврату всей суммы субсидий. Латыпов согласился на предложение, но оговорился, что всю требуемую сумму в короткий срок он не соберет и поэтому сможет передать лишь 5 млн рублей. Оcтавшуюся часть взятки, бизнесмен пообещал отдать до ноября 2025 года. После завершения встречи, следует из материалов дела, «понимая противоправность» услышанного предложения, гендиректор «Амкора» обратился в ФСБ и все дальнейшие переговоры проходили уже под контролем сотрудников спецслужбы.

24 сентября на парковке торгового центра Kvartal West бизнесмен передал посреднику оговоренную часть взятки. При этом, из 5 млн рублей, как следует из дела, лишь купюры на миллион рублей были настоящими, остальная часть денег была муляжом.

Сразу после их получения Радинский был задержан и вскоре согласился на участие в дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях. Уже на следующий день он по телефону договорился о встрече со следующим участником коррупционной цепочки — руководителем проектного офиса импортозамещения АТР Павлом Сладковым. Примерно в 13:00, Радинский припарковал свой черный Land Rover на Мичуринском проспекте, 8 и прямо в салоне передал деньги сотруднику АТР.

После задержания и не менее быстрого согласия сотрудничать, Сладков, 26 сентября под контролем оперативников встретился на Кутузовском проспекте с управляющим директором агентства Владиленом Марценюком, передав ему 5 млн рублей. На этот раз, настоящими были всего 100 тыс рублей. По уже отработанной схеме сотрудники ФСБ задержали и директора госагентства, а, услышав его согласие на участие в ОРМ, вышли уже на Серегина.

Однако взять замгендиректора АТР с поличным, оперативникам не удалось. Встретившись 2 октября у офиса агентства на Ленинском проспекте, Серегин денег не взял, лишь сообщив подчиненному, что возможности изменения технического задания не имеется и «помощь «Амкору» будет оказана уже на стадии приемки выполненных работ. Однако следствие считает Серегина частью коррупционной схемы, настаивая, что тот также предложил подчиненному хранить деньги у себя, до исполнения обязательств, а 3 млн рублей и вовсе оставить себе в качестве вознаграждения. По версии СКР, таким образом Серегин «определил место хранения взятки» и «распорядился ей по своему усмотрению».

Стоит отметить, что задержания сотрудников АТР прошли после жесткой критики работы агентства главой Совета Федерации Валентины Матвиенко. Сославшись на отчет Счетной палаты, она подчеркнула, что с момента своего основания АТР освоила 15,5 млрд рублей, при этом «не существует ни одного документального подтверждения того, что при содействии агентства осуществлен трансфер технологических решений, приобретены патенты и лицензии и так далее». При этом на деятельность агентства, отметила Матвиенко, «потрачено два миллиарда» рублей.

Негласный сотрудник и провокация

Представляющий интересы Александра Серегина адвокат Ваха Гишкаев уверен, что в действиях его подзащитного отсутствует состав преступления. А в своей жалобе на имя руководителя ГСУ СК Москвы Дмитрия Беляева, адвокат просит провести служебную проверку в отношении следователей ведущих расследование, которые даже не допросили «организатора и вдохновителя» коррупционной схемы — Константина Радинского.

По словам Гишкаева, несмотря на то, что Радинский является гражданином Канады и Беларуси, он не только не арестован, но по «вине сотрудников правоохранительных органов» скрылся и его местонахождение неизвестно. Адвокат также уверен, что имело место провокация взятки, а на его подзащитного на протяжении нескольких дней оказывалось «психологическое воздействие», чтобы тот взял деньги. Но этого не произошло.

Также защита Серегина отмечает, что их клиент назвал себя «негласным сотрудником» управления “П” ФСБ, а также ранее изобличал схемы хищения госсредств. По мнению адвоката, на основании этих и других обстоятельств Серегина необходимо освободить из-под стражи, а его уголовное преследование прекратить