На российско-американский саммит на Аляске президент России Владимир Путин отправится не только с главой МИД Сергеем Лавровым, но и в сопровождении представителей Министерства обороны и других силовых структур. Об этом NEWS.ru сообщил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Едут, наверное, и какие-то другие специалисты, потому что я уверен, что помимо украинского вопроса будет стоять еще ряд вопросов, которые будут обсуждать. И с президентом едет обычно большая команда», — сказал парламентарий.

Как сообщали ранее Кремль и Белый дом, переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоятся 15 августа. Местом встречи станет авиабаза «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже, штат Аляска. По данным источников, выбор этой площадки связан как с соображениями безопасности, так и с желанием сторон обеспечить максимально закрытый характер переговоров.

Американский лидер заявлял, что главная задача грядущих переговоров — прекращение украинского кризиса. При этом он отмечал, что это будет «пробная» встреча, направленная на оценку перспектив мирного соглашения. Помощник российского президента Юрий Ушаков в свою очередь подчеркивал, что основное внимание на переговорах будет уделено поиску путей устойчивого политического решения конфликта.

Предстоящие переговоры станут седьмой по счету встречей Трампа и Путина. За время первого президентского срока американского лидера они шесть раз проводили личные переговоры. В последний раз главы государств встречались в июне 2019 года в японской Осаке в рамках саммита «Группы двадцати».