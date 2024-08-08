Депутат Государственной думы Михаил Делягин, который 7 августа одним из первых начал распространять информацию о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области, принес извинения за это в своем телеграм-канале.

В видеообращении, опубликованном на канале, Делягин сообщает, что о смерти Поддубного ему в телефонном разговоре сообщил человек, которому депутат «доверял до этого абсолютно», поскольку тот «воюет».

«Бывает так, что вы пытаетесь помочь людям, и даже если потом не получается, они пытаются помочь вам в ответ. Или сообщают вам информацию о том, что происходит на самом деле. Естественно, в большинстве случаев ее реализовать нельзя. Но вчера он позвонил и сказал, что это случилось», — поделился Делягин.

По его словам, он распространил полученную информацию из соображений о том, что многие люди «считаются пропавшими без вести в схожих ситуациях», и из-за этого «не возникает ни компенсации, ни пособий, ничего».

Депутат извинился за то, что «принес горе большому количеству людей», и признался, что ему «ужасно стыдно от этого», но сейчас, зная о состоянии Поддубного, он «испытывает огромное чувство облегчения».

Делягин добавил, что для распространения информации следует подтвердить ее как минимум из трех независимых источников. Он отметил, что в своем сообщении о гибели Поддубного использовал формулировку со словом «предположительно», но признал, что многие журналисты не обращают внимание на такие нюансы.

«В данном случае я виноват. Я постараюсь эту вину загладить, как и некоторые другие ошибки, которые в своей жизни совершил. Еще раз приношу извинения. Я очень рад, что военкор жив», — обратился Делягин к своим подписчикам.

По последним данным, получивший ожоги и другие травмы военкор ВГТРК Евгений Поддубный доставлен бортом санавиации из Курской области в московский НИИ скорой помощи им. Склифосовского для дальнейшего лечения. Ранее курские власти сообщали, что он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Главное военное следственное управление Следственного комитета возбудило по факту ранения Поддубного уголовное дело по двум статьям — о покушении на убийство и препятствовании журналистской деятельности.

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«Военкор Евгений Поддубный передает всем привет из курской больницы: “Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо”. После того как состояние Евгения стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения», — написал в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Россия попросила Организацию объединенных наций осудить удар, в результате которого был ранен Поддубный. На данный момент ООН только выразила обеспокоенность в связи с украинской атакой на журналистов. Съемочная группа, сопровождавшая военкора, не пострадала.

Боевые действия в приграничной Курской области начались утром 6 августа. На следующий день глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что регион атакован украинскими военными, численность которых достигает 1 тысячи человек. По его словам, к тому моменту минимум 100 из них были убиты, а раненых насчитывалось вдвое больше.

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Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. Сам глава государства назвал атаку масштабной провокацией. В области введен режим ЧС.