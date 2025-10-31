Депутат Госдумы Анатолий Вороновский («Единая Россия») заявил RTVI, что не в курсе, почему Генпрокуратура потребовала лишить его неприкосновенности, как и о встрече думской комиссии 10 ноября, где это будет обсуждаться. Он добавил, что находится в Москве и скрываться не собирается.

Ранее генпрокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении неприкосновенности депутата. Документы переданы в комиссию Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Какие именно претензии возникли к парламентарию, не уточняется. Глава комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба заявил, что вопрос о лишении Вороновского неприкосновенности вынесут на заседание, которое запланировано на 10 ноября.

«Я в Москве, в своей квартире нахожусь, на связи. Я вообще не понимаю, с чем все это связано. Скрываться не собираюсь, мне и незачем», — сообщил RTVI Вороновский.

На вопрос, знает ли он, что 10 ноября комиссия Госдумы по мандатным вопросам будет обсуждать представление генпрокурора о лишении его неприкосновенности, депутат ответил, что «в первый раз слышит» об этом.

Он добавил, что готов принять участие в ней, если его пригласят (обычно такие мероприятия проходят без депутатов, в отношении которых рассматриваются подобные представления генпрокурора — прим. RTVI).

«Почему я не должен принимать участие? Я не понимаю, с чем все связано. Пригласят — расскажу. Мне скрываться незачем. Все пояснения комиссии по тем вопросам, которые есть у генеральной прокуратуры, дам», — заявил Вороновский.

Снятие неприкосновенности с депутата не влечет за собой автоматического лишения мандата. Так Госдума предоставляет правоохранительным органам официальное разрешение на проведение процессуальных действий, связанных с этим парламентарием.

Депутат сейчас является членом комитета Госдумы по транспорту и инфраструктуре. В 2017-2020 годах он был вице-губернатором Краснодарского края, после работал год советником главы Кубани Вениамина Кондратьева.