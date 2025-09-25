Член фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Михаил Делягин разработал законопроект об обязательном внесении данных о группе крови и резус-факторе в паспорт россиян. Документ уже зарегистрирован в электронной базе нижней палаты парламента.
Согласно инициативе, которая предполагает изменения в закон «О гражданстве Российской Федерации», соответствующая отметка будет ставиться в основном удостоверении личности. Кроме того, эти сведения планируется фиксировать в свидетельствах о рождении. Исключение предлагается сделать для случаев мертворождения: в таких актовых записях не будут указывать имя, отчество, группу крови и резус-фактор.
Автор законопроекта поясняет, что эта мера призвана решить проблему отсутствия быстрого доступа к критически важной медицинской информации в чрезвычайных ситуациях, когда от скорости оказания помощи зависит жизнь человека. Нередко люди сами не помнят эти данные, что создает угрозу при экстренном переливании крови. Размещение сведений непосредственно в паспорте позволит медикам оперативно получить необходимую информацию и минимизировать риски.
Коллегу поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, однако указав при этом на сомнительность практической пользы этого нововведения для врачей. Проблема в том, что медики все равно не смогут принять решение о переливании, руководствуясь исключительно данными в паспорте, пояснил он в беседе с RTVI.
«Я ничего страшного не вижу от того, что будет группа крови и резус-фактор, указанный в паспорте, сейчас это указывается в военном билете. Но дело в том, что на сегодня по действующим нормативам запрещено переливать кровь без повторного определения крови — все равно по паспорту никто переливать не будет, ее все равно определят. Это действующие приказы Минздрава, так положено сделать, все равно врач будет поступать по тем приказам, которые есть, а не переливать кровь по данным из паспорта или водительских прав. То, что в паспорте эти данные будут, никак не ускорит оказание медицинской помощи. Есть в паспорте — нет в паспорте», — сказал Куринный.