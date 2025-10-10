В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о хищении средств АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию», финансируемого за счет бюджета города, сообщает СКР. Как пишут Baza и РБК со ссылкой на источник, один из пяти фигурантов дела оказался депутатом петербургского Заксобрания и экс-главой телеканала «Санкт-Петербург».

В 2020—2021 годах, как считает следствие, руководство агентства (которое является учредителем телеканала «Санкт-Петербург») и представитель частного фонда заключили договоры на информационное сопровождение организации в интернете.

Представитель фонда, как отмечает СКР, не выполнил свои обязательства, но при этом предоставил для оплаты фиктивные документы, в которых говорилось о полном выполнении работ.

Руководство агентства, зная это, все равно подписало документы и перечислило фонду 37,2 млн рублей, добавили в ведомстве.

«Похищенные денежные средства участники организованной группы по фиктивным основаниям перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, которые затем обналичили», — говорится в сообщении СК.

Пяти фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в хищении в особо крупном размере. В их числе оказался и Малькевич, пишет Baza.

РБК уточняет, что следствие просит Басманный суд избрать петербургскому депутату меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Фонтанка» пишет, что с января 2021 года по сентябрь 2023 года Малькевич был гендиректором АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию».

По данным издания, в этот период с компанией блогера Николая Каменева, известного как «Фима Психопат», были подписаны контракты об освещении в соцсетях и других интернет-площадках деятельности властей Санкт-Петербурга.

Ранее по делу о хищении были задержаны: Каменев, глава городского Центра управления регионом Елена Никитина, ее муж Сергей Кожокар (также является президентом фонда семьи и детства, предположительно, он взаимодействовал с подрядчиками Центра) и замглавы по финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров.

Сам Малькевич заявил «Фонтанке», что проходит по делу как свидетель и дал подписку о неразглашении информации.

Александр Малькевич — депутат петербургского Заксобрания, ранее руководил телеканалом «Санкт-Петербург», а также сайтом USA Really — дочерним проектом медиахолдинга РИА ФАН, который входил в медиагруппу «Патриот» Евгения Пригожина и был ликвидирован после смерти последнего.