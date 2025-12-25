Депутат тольяттинской гордумы Александр Дорожкин лишился должности главы комиссии по городскому хозяйству и всех партийных регалий из-за поста его жены о преимуществах родов в Чили по сравнению с Россией. О его увольнении в своем телеграм-канале сообщил депутат губернского парламента Макс Гусейнов.

Скандал вокруг Дорожкина начался после того, как его супруга Любовь Марченко выложила в Instagram* пост о родах в частной клинике в Чили. Женщина поясняла, что приняла решение рожать за границей, чтобы у ребенка был «сильный паспорт», дающий ему возможность свободно путешествовать по миру. По ее словам, в качестве зарубежных стран, где по этим же соображениям стоит рожать, она рассматривала Канаду и США.

«В Чили говорят на испанском языке, это очень красивый язык. Мне бы хотелось, чтобы мой малыш обладал всеми этими сверхвозможностями», — объяснила жена депутата свой итоговый выбор.

Когда посты Марченко заметили и распространили тольяттинские СМИ, Дорожкин извинился перед всеми, кого могли задеть высказывания его супруги и сама ситуация в целом. Его заявление было опубликовано на странице местного отделения «Единой России» в соцсети VK — с опцией отключения комментариев. При этом свою личную страницу на этом портале депутат закрыл от посторонних.

Кроме того, Дорожкин в добровольном порядке вышел из состава «Единой России». «Ъ-Волга» отмечает, что секретарь тольяттинского отделения партии Иван Жиляев тоже возил жену рожать в чилийской частной клинике. Информация об этом, по данным издания, появилась на сайте организации, которая оказывает такого рода услуги состоятельным российским гражданам.

Напомним, после начала СВО россиянки начали выезжать на роды в Аргентину — в расчете на то, что новорожденный ребенок получит гражданство этой страны и в дальнейшем сможет пользоваться преимуществами, которые дает ее паспорт. Это явление в какой-то момент приобрело настолько массовый характер, что беременных гражданок РФ перестали впускать в страну. Основанием для отказа, в частности, становились результаты проверки представленных ими данных — например, адресов предполагаемого проживания на месте.

