В СИЗО отправлен депутат Народного собрания Дагестана, экс-начальник управления обеспечения семей с детьми Соцфонда России (СФР) по республике Изи Алиев, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Он является фигурантом дела о систематическом незаконном назначении пособий за взятки.

По данным следствия, в 2023 году Алиев организовал преступную группу, в которую вошли его подчиненные из СФР. Их целью было получение взяток за назначение ежемесячных пособий на детей, отметили в СК.

Всего по схеме Алиева было принято более 5 тыс. незаконных решений о назначении таких пособий, общая сумма полученных взяток составила не менее 12 млн рублей, добавили в ведомстве.

Депутату предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК) и получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По более тяжкой статье о взятках может быть назначено до 15 лет лишения свободы.

По ходатайству следствия Алиева отправили под стражу.

Помимо него, к уголовной ответственности по делу привлечены 16 сотрудников СФР, которые участвовали в коррупционной схеме. В даче особо крупных взяток подозреваются 11 человек, добавила Петренко.

В ФСБ сообщили, что в 2023 году сотрудники Соцфонда Дагестана создали преступную схему для незаконного получения детских пособий. По данным спецслужбы, злоумышленники искали женщин, которым эти выплаты не положены, и через объявления в соцсетях предлагали им за деньги оформить господдержку и увеличить размер пособий с 50% до 100% прожиточного минимума.

Схему организовал один из руководителей регионального отделения Соцфонда, получивший взятку в особо крупном размере. По делу проходят 17 сотрудников фонда, включая начальника управления. Ущерб бюджету превысил 1,4 млрд рублей.

При обысках в Дагестане изъяли телефоны участников схемы с перепиской, крупные суммы незаконно полученных денег и другие важные для следствия документы.

По ТВ показали кадры задержания депутата и обысков в его особняке на побережье Каспия. Судя по видео, сотрудники ФСБ преодолели высокий забор вокруг дома и взломали несколько дверей, чтобы добраться до помещения, где находился хозяин. В доме нашли несколько пистолетов. Оператор также показал одно из помещений особняка с тренажерами и бильярдным столом, а также часть придомового участка и морской террасы с выходом на пляж.

Кроме того, показаны кадры обысков в СФР, где оперативники вскрыли сейф с документами. Самого депутата (его лица не показали, либо снимая со спины, либо с капюшоном на голове) доставили в СК.

Изи Алиеву 30 ноября исполнится 34 года, по образованию он экономист — окончил Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. В дагестанском парламенте представляет фракцию КПРФ и входит в комитет по делам ветеранов и участников СВО.