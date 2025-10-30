Десять выходцев из стран Центральной Азии лишены гражданства России за действия, создавшие угрозу национальной безопасности, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Семеро из них депортированы из России, трое отбывают наказание за различные преступления.

Депортированные были жителями Архангельской и Тюменской областей, Забайкальского края и Бурятии, при этом четверо уже имеют судимость за нарушение российских законов, следует из сообщения.

В частности, двое жителей Архангельской области, убежденные в превосходстве своей национальности, неоднократно привлекались по административным и уголовным статьям «за совершение преступлений с использованием методов агрессивного и силового воздействия» против россиян, говорится в релизе.

«Так, в составе группы лиц они неоднократно совершали насильственные действия в отношении жителей г. Северодвинска и иные общеуголовные преступления», — уточнили в ФСБ.

Бывший житель Бурятии имеет судимость за участие в запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации. Еще один из депортированных из другого региона был осужден в 2020 году за организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК), однако после отбывания срока снова попытался вернуться к этой незаконной деятельности, продолжили в ЦОС.

Помимо этих четверых, в числе депортированных — житель Тюменской области, которого спецслужба обвиняет в действиях по радикализации членов региональной среднеазиатской диаспоры, а также в возбуждение вражды по политическим, национальным и религиозным мотивам.

Также были выдворены из страны двое жителей Забайкальского края, отказавшиеся исполнять обязанности по воинскому учету, перечислили в ФСБ.

Еще трое уроженцев среднеазиатских стран, которых лишили российского гражданства, пока отбывают уголовные наказания — это житель Камчатского края, осужденный за финансирование терроризма (ст. 205.1 УК), жительница Самарской области, которую силовики считают причастной к финансированию запрещенной в России международной террористической организации, а также мужчина, признанный виновным в разжигании межнациональных конфликтов на территории региона.

Процедуру прекращения гражданства всех десяти человек ФСБ провела совместно с МВД в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 22 федерального закона №138 «О гражданстве Российской Федерации», сказано в сообщении.

Летом Госдума расширила список оснований для лишения приобретенного гражданства России, таким образом их стало более 80-ти. Новыми основаниями стали среди прочего такие действия, как организация незаконной миграции, любое преступление по «экстремистскому мотиву», ряд преступлений сексуального характера, в том числе в отношении детей, а также убийство.