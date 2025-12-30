Более 50 авиарейсов задерживаются и 8 отменены на прилет и вылет в калининградском аэропорту «Храброво». Это следует из информации, размещенной на онлайн-табло.

Пресс-служба аэропорта сообщила в телеграм-канале, что причиной изменений в расписании стали неблагоприятные погодные условия. Из-за сильного ветра было скорректировано время вылета и прилета авиарейсов.

В аэропорту отметили, что в настоящий момент авиакомпании работают над решением возникших проблем и обеспечением всего необходимого для того, чтобы рейсы выполнялись «в режиме реального времени», учитывая сложившуюся обстановку и требования безопасности.

Пассажиров попросили заранее уточнять статус рейса перед отправкой в аэропорт, чтобы избежать возможных неудобств. В «Храброво» также напомнили, что в случае задержки рейса пассажиры будут обеспечиваться услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Управление МЧС по Калининградской области 29 декабря опубликовало в телеграм-канале предупреждение об ожидаемом усилении северо-западного ветра до 25-28 метров в секунду 30 декабря с 6 до 10 часов утра по местному времени.

Утром 30 декабря телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» также сообщил о предстоящем «дне тяжелых погодных условий». В частности, синоптики заявили об ожидаемых «обильных зарядах крупы/снега/мокрого снега», которые предположительно сохранятся до вечера, а также о прогнозируемых метели, снежных заносах, ухудшении видимости и грозах, и посоветовали воздержаться от использования транспорта.