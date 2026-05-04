После рекордно высокой температуры в середине рабочей недели в Москву к 9 мая постепенно вернется похолодание. Об этом рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, 6 мая станет самым жарким днем недели: температура установится на уровне 28 градусов тепла.

«Это весьма высокая температура, близкая к суточным рекордам. Такие периоды повторяются раз в 10—15 лет», — сказал синоптик.

В то же время, предупредил он, уже с 7 мая начнется приближение холодного фронта, вместе с которым увеличится вероятность гроз. С 8 мая ожидается существенное снижение температуры, которое удержится и 9 мая.

«Фронт будет висеть над Москвой и Подмосковьем, дневная температура может понизиться до 8-10 градусов», — отметил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что после возвращения в столичный регион гребня азорского антициклона температурный фон в Москве «вернется в климатическое русло», а до города и области доберется «субтропическое тепло».

На протяжении первой декады мая прогнозируется теплая и сухая погода с недобором осадков в 40-50%, однако к концу этого периода в столицу уже могут вернуться грозы, сообщил он.

Вторые десять дней месяца, по словам Тишковца, будут отличаться относительно прохладной и дождливой погодой. Ожидается, что в эту декаду выпадет в 1,5-2 раза больше нормы осадков. В последние же десять дней мая прохлада вновь уступит теплу, отметил синоптик.