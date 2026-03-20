Ингушетия готова потратить 35 млн рублей на “духовно-нравственное воспитание” населения. RTVI ознакомился с данными проекта «Тендерскоп», полученными через портал госзакупок.

Комитет государственного заказа Республики Ингушетия с начала 2026 года пытается найти исполнителя для идеологической госзакупки. На портале ЕИС 16 марта закончился процесс подачи заявок на участие в аукционе — разыгрывали право на выполнение работ по «духовно-нравственному воспитанию населения», «сохранению межконфессионального мира и согласия», а также по воспитанию молодежи «в духе патриотизма и толерантности». Начальная цена аукциона — 35 млн рублей; это максимальная сумма, которую заказчик — Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия — готов заплатить за указанные услуги.

В состав закупки входят:

еженедельные пятничные проповеди в мечетях, направленные на «воспитание межнациональной и межконфессиональной толерантности»;

проведение мероприятий по повышению уровня духовно-нравственного и гражданского сознания молодежи;

подготовка и инструктаж паломников, готовящихся к Хаджу (паломничество в Мекку);

организация выездных лекций в школах, вузах, техникумах и колледжах республики представителями духовенства (включая трансфер участников до места проведения и обратно);

содержание религиозной ингушской группы «Назм»;

оплата услуг членов Совета старейшин при главе республики — по духовно-нравственному воспитанию населения;

оплата услуг медиации для членов Примирительной комиссии при главе республики (примирение кровников, семей, находящихся в ссоре и др.).

Претендентов на участие в закупке к 16 марта не оказалось. По словам экспертов «Тендерскопа», в скором времени Комитет госзаказа республики должен еще раз опубликовать закупку, чтобы процедура подачи заявок началась снова. Причем в 2025 году аналогичная закупка состоялась с первого раза, цена контракта снижена не была. В 2025 году, помимо всех перечисленных мероприятий, в состав закупки также входили соревнования по знанию основ религии и благотворительные акции.

С начала 2026 года Комитет госзаказа Ингушетии опубликовал еще как минимум три закупки на оказание услуг по «духовно-нравственному воспитанию населения». Заказчиком всех трех выступило Министерство по внешним связям, нацполитике, печати и информации.

В одной из заявок — на сумму в 5 млн рублей — подрядчиком стала религиозная образовательная организация высшего духовного образования «Исламский институт». На пять миллионов планируют распространять религиозные знания, читать лекции в «Исламском институте» для молодежи, проводить семинары и встречи с привлечением духовенства, «направленные на воспитание населения в духе патриотизма, межнациональной и межконфессиональной толерантности, противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде», а также готовить «служителей культа с высшим профессиональным образованием».

Аналогичный тендер на 5 млн выиграл Ингушский исламский университет имени Хаматхана-хаджи Барзиева. В составе заявки — те же позиции, только лекции и встречи должны будут проводить в университете, выигравшем тендер.

Третий тендер на «осуществление деятельности по духовно-нравственному воспитанию население, сохранению межконфессионального и межнационального мира и согласия, воспитание молодежи в духе патриотизма и толерантности» выиграла местная религиозная организация православного прихода храма Покрова пресвятой Богородицы Махачкалинской епархии РПЦ. Сумма этого контракта — 4,5 млн рублей.

В цене закупки — оказание похоронных услуг в соответствии с христианскими религиозными обрядами, проведение богослужений в городе Сунже каждое воскресенье, обряды крещения по мере необходимости, а также услуги по содержанию православного прихода храма Покровской пресвятой Богородицы в Сунже, в том числе уборка храма и территории, охрана, вывоз мусора, приобретение церковной утвари.