В Боливии разбился перевозивший новые банкноты военный грузовой самолет C-130 Hercules, сообщает The Guardian. По предварительным данным, более 20 человек погибло, десятки пострадали.

По официальным данным, C-130 Hercules вылетел из города Санта-Крус и разбился при посадке в международном аэропорту Эль-Альто. Власти сообщили, что при падении самолет повредил около десятка автомобилей на шоссе. В момент крушения, по словам очевидцев, была ненастная погода: шел сильный град и сверкали молнии.

По данным El Deber, на борту находились банкноты номиналом 20 и 50 боливиано. После крушения деньги рассыпались по земле, и местные жители начали их собирать. Чтобы разогнать толпу, полицейским пришлось использовать слезоточивый газ, задержано около 12 человек.

Минобороны Боливии сообщило, что деньги, которые перевозились на самолете, «не имеют официального серийного номера, <…> следовательно, они не имеют юридической силы или покупательной способности». В заявлении ведомства отмечается, что «их сбор, хранение или использование является преступлением». Кроме того, военные начали проверку.

60-летняя продавщица рассказала The Guardian, что обломки воздушного судна упали на ее автомобиль: «На нас упала шина… Моя дочь ранена, у нее рана на голове».

Изначально Минздрав Боливии сообщил о 15 погибших и 28 пострадавших. Глава ведомства Марсела Флорес призвала граждан сдавать кровь для помощи раненым.

Позднее полковник Павел Товар из Национального пожарного управления отметил, что погибших «от 15 до 16 человек». Он добавил, что число жертв может возрасти, так как работы по поиску людей еще продолжаются. Полковник Рене Тамбо, начальник отдела по расследованию убийств полиции в Эль-Альто, сообщил журналистам, что «пострадавших около 20, может быть, немного больше».

Генерал ВВС Боливии Серхио Лора заявил, что двое из шести членов экипажа самолета пока не были найдены. The Guardian отмечает, что в результате ЧП погибло более 20 человек.