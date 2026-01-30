В Уфе педагог отлупил ремнем подростка и связал ему руки. По предварительным сведениям, это произошло из-за того, что ученик матерился и мешал вести занятие. Уполномоченный по правам ребенка в Башкортостане Ольга Панчихина сообщила RTVI, что в курсе ситуации и сейчас выясняет детали.

«Да, я получила эту информацию. Сейчас связываюсь с управлением образования города Уфы, чтобы получить все данные. Будем отрабатывать полностью, узнаем, что произошло, как так произошло, почему не были предприняты какие-то другие воспитательные меры и так далее. Поэтому данная ситуация находится на контроле уполномоченного», — рассказала она.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором взрослый мужчина лупит школьника ремнем. По информации авторов телеграм-каналов и СМИ, на кадрах учитель труда уфимского лицея №161, а провинившийся — ученик седьмого класса.

По неподтвержденной информации, мальчик матерился и пытался сорвать занятие, а также нарисовал оскорбительную карикатуру на учителя в образе Чебурашки, которому справляют нужду в уши. После этого педагог отхлестал его ремнем, связал ему руки, а напоследок дал пинка. Остальных детей, судя по записи, произошедшее развеселило.

В лицее, как сообщает Ufa1.ru, подтвердили информацию о случившемся и сообщили, что разбираются в ситуации, подробные пояснения обещали дать позже.

Прокуратура Башкортостана заявила, что на видео, по предварительной информации, «учитель труда допустил неприемлемые методы воспитания в отношении ученика 7 класса одного из лицеев Демского района г. Уфы». В ведомстве отметили, что начали проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц учебного учреждения и самого учителя.