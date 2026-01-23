Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность криптобиржи WhiteBit и связанной с ней группы компаний W Group. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации надзорного органа, эта европейская криптовалютная платформа активно используется для проведения транзакций, в том числе в рамках «серых» схем по выводу капитала из России и для иной противоправной деятельности.

Согласно заявлению прокуратуры, с начала Россией военной операции на Украине WhiteBit осуществляет системную поддержку украинской армии, перечислив в 2022 году около $11 миллионов. Из этих средств $900 тысяч были направлены на приобретение беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, ведомство утверждает, что руководство биржи принимает участие в международных благотворительных аукционах, вырученные средства с которых идут на закупку дронов для украинских военных формирований, включая бойцов организации «Азов»*.

В прокуратуре также настаивают, что с мая 2022 года WhiteBit обеспечивает техническую поддержку правительственной фандрайзинговой платформе United24, созданной для сбора пожертвований в криптовалюте в пользу Украины. Платформа была запущена по инициативе президента Украины, а биржа сотрудничает по этому проекту с Министерством иностранных дел страны.

Несколькими днями ранее Генпрокуратура внесла французскую правовую компанию Vigo Law Firm** в перечень нежелательных организаций на территории России. Как следует из сообщения надзорного ведомства, основанием для такого решения послужила деятельность данной фирмы в качестве юридического представителя неправительственной организации (НПО) «За Украину, за их и за нашу свободу»**. Ранее сама эта НПО также была признана нежелательной в России.

Согласно позиции Генпрокуратуры, юристы Vigo Law Firm, действуя в интересах указанной организации, направляли в Международный уголовный суд (МУС) так называемые обвинительные сообщения. В этих документах содержались утверждения о якобы совершаемых Россией преступлениях на территории Украины.

По мнению российского надзорного ведомства, именно после рассмотрения одного из таких материалов, подготовленного при участии компании, МУС вынес решения о выдаче ордеров на арест россиян, которые в прокуратуре считают заведомо незаконными.

*террористическая организация, запрещенная на территории России

** признана в России нежелательной организацией