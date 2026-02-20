С 19 по 22 февраля в Пекине в парке Чаоян проходит фестиваль «Московская Масленица в Пекине» — праздник русских традиций, посвященный проводам зимы. Мероприятие стало частью культурного обмена между столицами России и Китая, который отражает интерес обеих сторон к знакомству с национальными обычаями.

Одновременно в Москве проходят мероприятия, посвященные Китайскому Новому году.

Как сообщает mos.ru, фестиваль предлагает насыщенную программу: в парке работают торговые павильоны, фотозоны, сцена для выступлений, а также зоны для ремесел и мастер-классов. Желающие смогут попробовать блины, пирожки и другие блюда традиционной русской кухни, принять участие в творческих занятиях или исполнить русские песни в караоке-автобусе.

«Жителей Китая ждет насыщенная программа проводов зимы по-русски», — как сообщается в публикациях российских изданий

Формат фестиваля подчеркивает взаимный интерес обеих столиц к культуре и укрепляет культурный диалог, предоставляя гостям возможность ближе познакомиться с традициями друг друга.