Автомобиль Дмитрия Диброва попал в ДТП, сообщил 22 сентября телеведущий Андрей Малахов. В разговоре с Пятым каналом Дибров заявил, что не причастен к ДТП. По словам шоумена, в момент инцидента он был в студии телецентра «Останкино».

«Я находился в это время в 4-ой студии «Останкино», где мы в свое время с Владом Листьевым делали программу «Взгляд». Я не попадал в ДТП», — приводит канал слова шоумена.

В разговоре с «Лентой.ру» Либров уточнил, что находился в Останкино с раннего утра.

«Я сижу в «Останкино», делаю передачу. Я тут с восьми утра», — сказал он.

По данным SHOT, авария с участием Mercedes Диброва произошла 22 сентября около 11:00 мск. Как пишет Baza, три автомобиля столкнулись в районе деревни Жуковки на Рублево-Успенском шоссе. У машины телеведущего существенно повреждена передняя часть, частично отлетел бампер, пишет SHOT.

По информации «СтарХита», в момент аварии Диброва не было в машине, а за рулем был его водитель.

Baza отмечает, что ДТП обошлось без пострадавших, все участники отказались от госпитализации.