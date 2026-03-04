К продуктам с отрицательной калорийностью относятся клетчатка и низкокалорийные овощи и фрукты, заявила «Абзацу» диетолог-эндокринолог Елена Сюракшина. По ее словам, такая пища ускоряет обмен веществ в организме и способствует похудению.

«Продукты с отрицательной калорийностью — это клетчатка, низкокалорийные овощи и фрукты: сельдерей, огурцы, капуста, цитрусовые, ананас, яблоки, авокадо и другие, а также отруби», — сказала Сюракшина.

По ее словам, эти продукты насыщены клетчаткой и водой, а также микроэлементами и витаминами. Врач утверждает, что клетчатка разбухает в желудке и кишечнике, что позволяет организму насытиться достаточно быстро. Кроме того, продукты с отрицательной калорийностью помогают очистить сосуды и вывести токсины из организма.

Эндокринолог обратила внимание, что нельзя есть все овощи и фрукты без разбора. Так, огурец и свекла могут по-разному действовать на организм, поэтому людям с сахарным диабетом стоит соблюдать правило светофора: красное нужно убрать, оранжевое — ограничить, а зеленое — можно

Концепция «отрицательной калорийности» получила известность после выхода книги американского врача-терапевта Нила Барнарда «Еда, которая заставляет вас сбросить вес» в 1992 году. В ней он рассказывает о продуктах, которые насыщены водой и клетчаткой. К таким продуктам, как правило, относят яблоки, арбуз, цитрусовые, сельдерей, огурец и другие. Считается, что на их переваривание организм тратит больше энергии, чем в них содержится, за счет чего и происходит похудение. Термин неоднократно подвергался критике в мировом медицинском сообществе. Например, в 2019 году ученые по результатам исследования сделали вывод, что таких продуктов не существует, а на их переваривание организм тратит не так много энергии.

В октябре 2025 года депутат Госдумы Алексей Куринный заявил, что в российских магазинах стоило бы ввести цветовую маркировку полезности продуктов. Она могла бы выглядеть следующим образом: «полезный — зеленый цвет, условно нейтральный — желтый цвет и те, которые вредны или не рекомендуются — красным цветом».