В России можно было бы ввести маркировку продуктов питания в зависимости от их полезности, заявил RTVI замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Он отметил, что такие идеи уже звучали ранее и сейчас можно было бы вернуться к их обсуждению.

«К сожалению, есть такое заблуждение, что дешевое — это очень неполезное, вредное, высококалорийное. Поэтому небогатые люди вынуждены нарушать диету или не соблюдать здоровый образ жизни. В этом есть доля истины, но можно и при небольших доходах есть полезные продукты или, как минимум, ограничивать калорийность. Конечно, это сделать будет сложнее, чем при больших доходах», — заявил депутат.

Чтобы такая позиция стала общепринятой, нужно активно просвещать общество в вопросах здоровья, уверен парламентарий. По мнению Куринного, этому помогут и какие-то конкретные примеры, а также лидеры мнений.

Универсальные советы в этом направлении давать сложно, уточнил он, так как все люди питаются по-разному: одни — из-за болезней, другие — из-за тренировок, третьи — из-за тяжелой физической работы и так далее.

«Но есть общие рекомендации: однозначно полезно для всех есть фрукты, овощи и поменьше быстро усваиваемых углеводов. Но в любом случае чипсы — это не полезный однозначно продукт, его вредность, правда, тоже преувеличивается, но полезным его назвать точно нельзя», — отметил Куринный.

Собеседник RTVI добавил, что ранее звучали идеи маркировать продукты по их полезности: «полезный — зеленый цвет, условно нейтральный — желтый цвет и те, которые вредны или не рекомендуются — красным цветом».

«Пока эта маркировка законодательно не закреплена, хотя предложения такие есть. Думаю, к этой идее можно вернуться, такая маркировка все равно будет внедряться. Для начала можно предложить производителям делать это добровольно. Полагаю, многие производители на это пойдут, когда будут установлены критерии вредности, полезности, нейтральности того или иного продукта», — резюмировал он.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что граждане перешли на «потребление большого количества пустых калорий», которые для жизнедеятельности не нужны.

Он добавил, что многие пытаются побороть свои привычки, которые «сформированы нашей биологией — это любить сладкое, любить жирное».

Также министр сообщил, что часть исследований подтверждает связь между агрессивной рекламой определенных продуктов и увеличением веса населения.