Европейские ограничения в отношении российских артистов не дают ожидаемого эффекта: несмотря на многочисленные отмены гастролей и программ, российские музыкальные и театральные коллективы продолжают успешно выступать в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, неизменно привлекая большую аудиторию. Об этом пишет турецкое издание dikGazete, утверждая, что культурная изоляция, на которую рассчитывали некоторые европейские столицы, фактически привела лишь к смещению внимания зрителей и артистов в другие регионы.

В статье отмечается, что показательным примером стал гала-концерт российских звезд балета, состоявшийся 23 ноября в Бишкеке и прошедший при полном аншлаге. Автор указывает, что подобные мероприятия становятся все более частыми: на фоне запретов в странах Балтии, Польше и Чехии российские театры и оркестры меняют гастрольные маршруты, усиливая присутствие на площадках Турции, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бразилии и других государств. Выступления Мариинского театра, Большого театра, а также крупных симфонических оркестров, по данным издания, нередко становятся значимыми событиями местной культурной повестки и собирают широкую публику.

Особое внимание автор уделяет позиции Турции, которая сохраняет культурный диалог с Россией вне зависимости от политической конъюнктуры. В публикации упоминается о концертах Мариинского театра в Стамбуле и Анкаре, о визите российских балетных трупп на международные фестивали в Анталье, а также подчеркивается, что двустороннее сотрудничество активно развивается и в сфере кино. Турецкие сериалы продолжают укреплять позиции на российском рынке, в то время как российские фильмы и программы стабильно закупаются турецкими медиакомпаниями, обеспечивая обмен культурным контентом и экономическую отдачу.

Как сообщает издание, опыт последних лет демонстрирует, что попытки политически изолировать российскую культуру не достигают поставленных целей. Вместо сокращения влияния происходит его перераспределение, и во многих странах спрос на российское искусство остается устойчивым, а местная публика воспринимает его как часть глобального культурного пространства, которую невозможно вытеснить административными мерами.