В Приморском крае перед судом предстанет директор МБОУ СОШ №12 города Спасск-Дальний, где осенью прошлого года произошло жестокое издевательство над второклассницей. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя образовательного учреждения.

Директору школы инкриминируется халатность. По версии следствия, она не приняла необходимых мер для профилактики буллинга и не обеспечила создание безопасных условий для учащихся. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2025 года. Информация о нем появилась в социальных сетях: девятиклассницы во время перемены в школьном туалете издевались над ученицей второго класса, засовывая ей в рот ёршик для унитаза, и душили.

Только вмешательство учителей, которых позвали на помощь подруги потерпевшей, остановило травлю. Мать второклассницы заявляла, что администрация школы пыталась замять скандал. Родители пострадавшей девочки отметили, что узнали о случившемся от нее самой после уроков, а руководство учебного заведения не сочло нужным позвонить и уведомить их раньше.

Подробности скандала

Мать второклассницы написала заявление в полицию и потребовала отчислить старших девочек, чтобы ее дочь больше не пересекалась с ними во время учебы. Когда история разошлась по соцсетям, администрация школы вышла на родителей пострадавшей и обвинила их в создании негативного информационного резонанса, плохо влияющего на рейтинг учебного заведения.

Руководство школы настаивало, что второклассница все выдумала, поскольку после перемены, во время которой над ней «якобы» издевались, вернулась в класс в хорошем настроении и не жаловалась. Потом в администрации учебного заведения выдвинули другую версию — о том, что девочка сама виновата, потому что спровоцировала старшеклассниц, забрызгав их грязью с туалетного ершика.

Источник в Общественной палате Спасска-Дальнего рассказал, что в МБОУ СОШ №12 и до этого случались серьезные конфликты между учениками, которые администрация якобы «заминала», возлагая ответственность на самих детей и отказываясь разбираться более подробно. «Эта школа всегда упоминается в негативном ключе, у них постоянно что-то происходит, даже самого учебного процесса толком нет», — утверждал он.

Что грозит старшеклассницам за издевательства

Уголовное дело в связи с издевательствами над второклассницей было возбуждено по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который взял расследование под личный контроль.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что инспекторы по делам несовершеннолетних оперативно опросили педагогов и учеников, вычислили причастных к инциденту школьниц и побеседовали с их родителями.

Девятиклассниц не могут привлечь к уголовной ответственности, если им не исполнилось 16 лет. Адвокат Вадим Багатурия заявил, что родители пострадавшей девочки вправе подать судебный иск против администрации школы и потребовать выплату компенсации морального вреда и расходов на психологическую помощь.

Решение о том, отчислять старших учениц за издевательства или нет, должно принимать руководство учебного заведения на основании устава.