Высокопоставленный сотрудник службы кибербезопасности правительства Израиля был арестован полицией Лас-Вегаса в ходе тайного расследования интернет-сети педофилов, пишет Guardian со ссылкой на пресс-релиз полицейского управления штата Невада. По данным издания, после предъявления обвинений 38-летнего мужчину освободили из под стражи и отправили на родину.

Американский сайт Mediaite утверждает, что в полицейском досье указано имя арестованного — Том Артем Александрович. Ему предъявили обвинение в совершении тяжкого преступление, по статье о «растлении несовершеннолетнего с помощью интернета для совершения полового акта». За это преступление законы Невады предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от года до 10 лет.

В пресс-релизе полиции говорилось, что операция, в ходе которой задержали израильтянина, была межведомственной и привела к аресту восьми подозреваемых за две недели. Александровича предположительно задержали вместе с семью другими мужчинами в городе Хендерсон неподалеку от Лас-Вегаса.

Вскоре после того, как информация о задержании появилась в прессе, из профессиональной соцсети LinkedIn исчез профиль Александровича. Mediaite, сохранив скриншот этой страницы, утверждает, что там были указаны место работы и должность мужчины — исполнительный директор Израильского киберуправления. Это государственное учреждение входит в число правительственных и контролируется премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, из скриншота профиля арестованного в LinkedIn следовало, что в 2025 году он участвовал в ежегодной конференции специалистов по кибербезопасности Black Hat Briefings в Лас-Вегасе и даже опубликовал фото оттуда.

Израильское информационное агентство Ynet подтвердило , что «сотрудник Национального киберуправления Израиля» был «на короткое время задержан для допроса» в США, где представлял свою страну на профильной конференции, но вскоре вернулся в отель, а через два дня улетел обратно. В публикации не называли его имя и не упоминали об аресте. Офис Нетаньяху выступил с заявлением, в котором отрицал факт ареста сотрудника киберуправления.

«Государственный служащий, приехавший в США по служебным делам, был допрошен американскими властями во время своего пребывания в стране. Сотрудник, не имеющий дипломатической визы, не был арестован и вернулся в Израиль, как и было запланировано», — утверждает канцелярия премьер-министра.

Ynet добавляет, что израильские официальные лица подчеркивают отсутствие «политического подтекста» у инцидента со специалистом по кибербезопасности. Они также отмечают, что этот инцидент был «быстро урегулирован». «Причины допроса остаются неясными, но могут быть связаны с поведением сотрудника», = говорится в сообщении агентства.