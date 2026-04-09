Американская медиаимперия Disney планирует сократить до тысячи сотрудников в ближайшие недели — это станет одним из первых значимых кадровых решений после смены руководства компании. О его кадровых планах сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Сокращения затронут менее 1% от общей численности персонала, которая по итогам 2025 финансового года составляла около 231 тысячи человек. Они коснутся преимущественно маркетингового отдела, который был недавно консолидирован под руководством нового Chief Marketing Officer Асада Айяза в рамках внутреннего проекта под кодовым названием «Imagine».

Наибольшие потери, по прогнозам, понесут корпоративные и административные подразделения, а также сотрудники с дублирующими функциями в сфере цифрового маркетинга и стриминга, тогда как персонал тематических парков — основного источника выручки компании — вряд ли попадет под увольнение.

Основная цель этих мер, как говорится в пресс-релизе компании, — это сокращение расходов, устранение дублирующих функций и унификация маркетинговых стратегий в условиях падения доходов от стриминга и снижения кассовых сборов.

План увольнений разрабатывался еще до официального вступления в должность нового генерального директора Джоша Д’Амаро, который сменил Боба Айгера 18 марта. При этом сам Айгер с момента возвращения на пост в 2022 году уже инициировал сокращение более 8 тысяч рабочих мест.

Как и другие голливудские студии, Disney вынуждена адаптироваться к новой реальности, где прибыль от стриминговых сервисов не может сравниться с доходами от традиционного линейного телевидения. Дополнительное давление оказывают снижение кассовых сборов в кинотеатрах и растущая конкуренция со стороны технологических гигантов вроде Amazon и YouTube.

Новый CEO, сделавший карьеру в парковом подразделении, сразу заявил о намерении ускорить взаимодействие между разными дивизионами Disney. Ранее в этом году компания уже объединила маркетинговые функции развлекательного, паркового и спортивного направлений.