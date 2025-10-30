Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил главе Минпромторга Антону Алиханову ввести дополнительную маркировку для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги, которые нельзя смывать в унитаз. Свою идею он объяснил борьбой с засорами. С копией обращения ознакомился «Коммерсантъ».

Воробьев указал в письме, что засорение канализационных систем средствами личной гигиены, которые не растворяются в воде, является одной из самых острых проблем в российском ЖКХ. Конкретно в его регионе на отдельных очистных сооружениях скапливается до 20 тонн мусора в сутки, в основном из таких средств гигиены и пищевых отходов, говорится в тексте.

Губернатор подчеркнул, что подобные локальные засоры наносят значительный ущерб централизованным системам и влекут технологические нарушения и систематические перебои в подаче воды.

Воробьев привел конкретные примеры — в марте в Кашире на расчистку засоров ушло около шести часов, также в этом году в Люберцах из-за скопления мусора произошло повреждение канализационных коллекторов и то же самое было в 2019 году. Он упомянул и другие регионы, например, Самару, где в июле на одной из насосных станций извлекли 20 кг влажных салфеток, не предназначенных к смыву.

По мнению главы Московской области, дополнительная маркировка поможет повысить информированность жителей о том, как правильно утилизировать такие салфетки, в результате чего засоров станет меньше и сократятся расходы на ремонт и обслуживание сетей.

В Минпромторге инициативу Воробьева дополнительно маркировать влажную туалетную бумагу и салфетки пока не комментировали. В «Росводоканале» подтвердили «Ъ», что нетканые материалы на основе синтетических волокон вредят канализационным системам.

«Они собираются фактически в длинные канаты, которые забивают решетки насосных станций и блокируют работу насосных агрегатов», — пояснил руководитель направления по разработке и сопровождению технической политики компании Илья Чучалин.

Он высказал мнение, что помимо маркировки салфеток и бумаги, нужно просвещать людей на тему правильной утилизации отходов и в том числе создавать условия для раздельного сбора.

Сами производители влажных салфеток предупреждают, что даже водорастворимые материалы, которые разрешено смывать, требуют особых условий такой утилизации. Они начинают распадаться в воде не сразу, а только через час «и только при сильном турбулентном режиме», рассказали в компании «Авангард» (бренды Salfeti, Pamperino, Top Gear, House Lux и другие). Поэтому там не рекомендовали спускать в канализацию даже салфетки из водорастворимых материалов.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин также заявил о проблеме засоров канализации из-за «безответственности наших жителей», которые смывают все подряд. Он сообщил, что на сетях высокий уровень аварийности — по четыре серьезных аварии в день, а их износ достигает 70%.

«Ну и 13 тысяч засоров за девять месяцев — это 50 засоров в день, если разделить. И это, конечно, результат безответственности наших жителей, то что в прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфонами, с искусственным интеллектом уже советуются, а вот унитазом уважительно к городскому хозяйству пользоваться, к сожалению, проблема», — сказал Метшин.

Он отметил, что канализационные сети Казани испытывают большую нагрузку, поскольку город населяют 1,3 млн человек, и призвал вести «большую просветительскую» работу.