В Санкт-Петербурге возбудили дело об убийстве жителя поселка Понтонный Колпинского района. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета по городу.

Вечером 19 августа, как уточнили в СК, потерпевший вышел из дома в поселке Понтонный Колпинского района и не вернулся.

«В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Предварительным следствием установлено, что у потерпевшего произошел конфликт с ранее знакомыми ему мужчинами, которые совершили его убийство с целью сокрытия преступления, закопали тело в грядке с укропом», — отметили в ведомстве.

По подозрению в убийстве были задержаны двое мужчин, один из которых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК России (убийство).

На видеоролике, опубликованном ведомством, один из задержанных признал вину в совершении преступления и заявил, что раскаивается в содеянном.

Как пишет «Фонтанка», убитым оказался 31-летний мужчина, задержанными — 61-летний уроженец Ташкентской области без определенного места жительства и 38-летний житель Ставропольского края без официального трудоустройства. По информации издания, второй задержанный был осужден в 2005 году на 9 лет за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, а также имеет судимости за убийство и грабеж.

«Фонтанка» уточняет, что компания мужчин распивала алкоголь в заброшенном доме на Красной улице, где ночевал старший из них. Когда возник конфликт, двое подозреваемых поочередно ударили жертву топором, который позднее спрятали в доме. В ходе обыска было изъято два топора.

Убитым оказался уроженец Новгородской области, отмечает 78.ru со ссылкой на источник. По данным издания, причиной конфликта между мужчинами стал инцидент с собакой, в которую потерпевший бросил камень.

«За это с ним и расправились, после чего мужчины закопали тело в огороде, посадив сверху укроп для маскировки запаха разложения», — пишет 78.ru.