С 1 сентября вступают в силу новые правила оформления жилых и садовых домов для владельцев участков в СНТ. Об этом рассказал Life.ru вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

В соответствии со статьей 51.1 Градостроительного кодекса, информация о запланированном строительстве будет вноситься в специальный список, а после завершения работ данные о возведенном объекте будут заноситься во второй реестр.

После этого владельцу выдадут выписку, удостоверяющую результат проверки. При этом срок рассмотрения уведомления о начале строительства будет уменьшен с семи до пяти рабочих дней.

«При этом собственнику важно понимать, что Росреестр не приезжает с этой даты проверять каждую баню или сарай. Земельный надзор работает уже сейчас», — добавил юрист.

Отмечается также, что с 2025 года Росреестр получил право проверять, насколько использование участка соответствует его назначению, и были ли оформлены права на построенные капитальные объекты.

Также с 1 июля были усилены технические возможности контроля. В частности, для обследования участков могут использоваться беспилотники, а с 1 октября автоматическая фото- и видеосъемка может рассматриваться как основание для организации контрольных мероприятий в случае фиксации признаков нарушения.

При этом сам снимок в такой ситуации не будет автоматически влечь за собой штрафа, так как Росреестр должен будет сначала провести оговоренную в законодательстве процедуру для определения конкретного нарушения.

Сообщается, что собственникам СНТ рекомендуется проверить статус всех построек, наличие разрешения на их возведение на конкретном участке и регистрацию права на капитальный объект, который уже находится в эксплуатации.