Пропавший в Алматинской области военный вертолет с тремя членами экипажа ищут при помощи имама и «традиционных жертвоприношений», сообщил командующий военно-воздушными силами ВС Казахстана Аскар Избасов. Он отметил, что это делается по просьбе родственников.

«Те все просьбы, которые они нам говорят, мы их удовлетворяем. В том числе вызывают имама. Не один раз мы это делали. Различного рода традиционные жертвоприношения», — сообщил Избасов.

Например, рассказал он, однажды родственники членов экипажа брали с собой казан и семь лепешек, и выезжали на озеро Сорбулак, в районе которого потерпел крушение борт.

«Мы им предоставляли плавательные средства. На центр озера ставили казан, он плавал и как бы показывал точку. Мы сняли координаты. Они сказали: “Вот здесь”. Мы слезли с водолазами — ничего не нашли. Эхолот прошел в том числе. Лепешки эти тоже как бы показывали», — уточнил офицер.

Он подчеркнул, что речь идет о народных методах, которые не имеют научных обоснований. «Но раз родственники попросили, мы их требования всегда удовлетворяем», — заявил Избасов.

Военный вертолет EC-145 пропал с радаров 25 июля. По предварительным данным, он потерпел крушение в районе озера Сорбулак. Поисковыми работами руководит Минобороны республики. Сейчас водоем исследован примерно на 50%.

7 августа в МЧС Казахстана сообщили, что обнаружили с помощью спутниковых снимков следы от топлива, прибывшие на место спасатели нашли несколько обломков воздушного судна. Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело.

«Уже проверено примерно 50%. Глубина воды колеблется от пяти до 25 метров. Дно илистое, мутное — на глубине уже в один метр ничего не видно. Мы проверяем все метр за метром, не спеша», — сказал замглавы МЧС Казахстана Кеген Турсынбаев.

К поискам привлекли 330 человек, 59 единиц автомобильной техники, 23 плавательных средства, 12 беспилотников, а также эхолоты, георадары, авиацию и кинологические расчеты.

В Минобороны Казахстана подчеркнули, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока не выяснится судьба экипажа и причина крушения.