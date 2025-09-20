В Латвии для книг и прессы на русском языке с 1 января 2026 года отменят льготную ставку НДС — 5%, они будут облагаться стандартной ставкой в размере 21%. Об этом говорится в докладе Минфина республики, представленном правительству.

Эта мера коснется всех изданий (в том числе учебной и детской литературы, например, раскрасок), которые будут не на латышском, а также не на языках стран Евросоюза или Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран-кандидатов Евросоюза.

Кроме того, ставка НДС в размере 21% будет применяться к услугам доставки и подписки на печатные издания и публикации (включая интернет-ресурсы), если они не опубликованы на латышском языке или на языках стран ЕС или ОЭСР.

Как отмечает портал Lente.lv, это в основном коснется книг и печатных изданий на русском языке.

По оценкам Минфина республики, эта инициатива может приносить в бюджет до 1 миллиона евро ежегодно. Минкульт должен подготовить поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость. Ожидается, что эти изменения будут представлены в Сейм 15 октября вместе с проектом бюджета на 2026 год.

В Латвии существует несколько ставок НДС: стандартная 21%, сниженная 12%, 5% и 0%. Стандартная ставка в 21% распространяется на большинство товаров и услуг. Ставка в 12% действует на определенные товары и услуги, такие как свежие фрукты и овощи, лекарства, медицинское оборудование, а также на услуги по размещению туристов.

Льготная ставка НДС в 5% для книг и печатных изданий введена, чтобы поддержать книготорговую и медиаиндустрию. По данным Минкульта Латвии, эта мера позволила отрасли компенсировать рост цен на бумагу, энергоносители и инфляцию.

Ставка 0% применяется к экспорту и поставкам товаров в страны ЕС в особых случаях, а также к некоторым международным услугам. Также освобождены от НДС образовательные, медицинские и страховые услуги.

Ранее Латвия приняла новую концепцию национальной безопасности, предусматривающую запрет на вещание на русском языке в СМИ с 1 января 2026 года.

В марте 2024 года президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что хоть республика и является демократическим государством, где власть должна учитывать альтернативные точки зрения, приоритетом государственной политики в сфере регулирования общественного вещания станет выполнение решений, принятых парламентом.

В МИД России, комментируя действия Латвии, заявили, что Москва рассматривает этот шаг «как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма».