Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести официальную платную услугу ускоренного оформления заграничных паспортов. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

Парламентарии отметили, что, согласно действующему законодательству, получение загранпаспорта занимает до месяца по месту жительства и до трех месяцев в других случаях, при этом ускоренная выдача возможна только при экстренных обстоятельствах вроде срочного лечения или тяжелой болезни родственника.

Однако в реальности, подчеркнули депутаты, у граждан регулярно возникают ситуации, требующие быстрого получения документа — внезапная командировка, выгодная туристическая путевка или обнаруженная в последний момент просрочка паспорта.

«Из-за отсутствия легального способа ускорить процесс люди вынуждены обращаться к посредникам на “сером” рынке, где, по данным СМИ, стоимость экспресс-оформления может достигать 80 тысяч рублей и выше, причем эти деньги уходят в теневой сектор вместо государственной казны», — говорится в документе.

Парламентарии предлагают легализовать эту практику и превратить ее в прозрачную государственную услугу, ссылаясь на международный опыт и российский прецедент — Налоговый кодекс уже предусматривает повышенную пошлину за ускоренную регистрацию прав на недвижимость.

«Предлагаем рассмотреть возможность введения официальной платной опции ускоренного оформления заграничного паспорта. Это позволит вывести значительные финансовые потоки из тени в бюджет и удовлетворить объективный спрос граждан», — подчеркивают депутаты.

Депутаты попросили министра оценить целесообразность инициативы и, в случае поддержки, поручить профильным подразделениям МВД совместно с Минфином проработать соответствующие изменения в законодательство.

Сейчас в России загранпаспорт оформляется в течение месяца по месту постоянной регистрации, до трех месяцев — по месту временного пребывания или без регистрации, и до трех рабочих дней — в экстренных случаях, таких как срочное лечение за границей, смерть или тяжелая болезнь близкого родственника за рубежом.

Если временная и постоянная регистрация находятся в одном регионе, то документ оформят в течение месяца.

Существует два типа загранпаспортов. Первый — биометрический (нового образца):

действует 10 лет;

содержит 46 страниц;

требует цифрового фото и снятия отпечатков пальцев для граждан старше 12 лет;

госпошлина в этом случае составляет 6 тыс. рублей для взрослых и 3 тыс. для детей до 14 лет.

Второй тип паспорта (старого образца):

действует пять лет;

содержит 36 страниц;

позволяет вписать детей до 14 лет;

госпошлина — 2 тыс. рублей для взрослых и тысяча для детей.

Срок изготовления не зависит от типа документа или способа подачи заявления — через «Госуслуги», МФЦ или МВД.

Ускорить процесс без экстренных обстоятельств невозможно, для подтверждения срочности требуются официальные медицинские документы из российских и зарубежных клиник или заверенные сообщения о смерти или тяжелой болезни родственников. Можно иметь два загранпаспорта одновременно, но второй обязательно должен быть биометрического образца, иначе первый аннулируют.