Госдума единогласно ратифицировала межправительственное соглашение с Кубой о военном сотрудничестве, передает корреспондент RTVI. Это решение поддержали 399 депутатов.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с RTVI отметил, что сотрудничество с Кубой в военной сфере будет только укрепляться.

«У нас всегда были хорошие отношения с Кубой. У нас там была станция в Лурдесе — очень эффективная, видела любой самолет, который влетает с территории Соединенных Штатов или Канады. <…> Хорошее соглашение: от Кубы Флорида, да и Вашингтон недалеко», — добавил он.

Замглавы Минобороны Анна Цивилева во время заседания сообщила, что соглашение создает прочную международную правовую основу для военного сотрудничества между Россией и Кубой. Документ определяет цели, направления и формы взаимодействия, а также защищает интересы российских граждан, работающих в рамках соглашения, от кубинской юрисдикции.

В свою очередь первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков обратил внимание на то, что значение Латинской Америки в системе международных отношений России устойчиво растет.

«При этом важно иметь широкий спектр вариантов реагирования на различные события. <…> Примером тому обострение ситуации у берегов Венесуэлы в связи с действиями властей США. Ясно, что эти шаги Вашингтона будут иметь долгосрочные, долговременные, противоречивые последствия», — заявил депутат.

Документ подписан в Гаване 13 марта 2025 года, в Москве — 19 марта. Новое соглашение заменяет договор 1997 года, который скоро прекратит действие, сообщили в комитете Госдумы по международным делам.

Документ временно применяется с 30 марта 2025 года и вступит в силу после получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур.

Во время визита в Гавану в июле 2024 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия и Куба могут поднять вопрос о наращивании военно-технического сотрудничества в связи с прибытием в республику нового руководителя группы российских военных специалистов.

Он тогда уточнил, что недавний визит в Гавану кораблей ВМФ России — это очередной шаг в развитии и укреплении военного сотрудничества между двумя странами: «Ничего, вы знаете, не делается просто так».

Депутат напомнил, что многие кубинские военнослужащие учатся в российских учебных заведениях бесплатно, а потом возвращаются домой.

«Мы видим абсолютную целесообразность, чтобы количество этих военнослужащих росло и самое главное, чтобы они изучали опыт специальной военной операции, потому что до Флориды здесь рукой подать, а гегемон никогда другом для Кубы не станет, в отличие от России, которая для Кубы — брат», — сказал Картаполов.

Также Госдума единогласно ратифицировала соглашение между правительством России и правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве. Это решение поддержали 396 депутатов.

Соглашение подписано 27 марта 2025 года в городе Ломе и 3 апреля — в Москве.

Ратификация соглашения создаст правовую базу для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, говорится в сопроводительных документах.

Во время обсуждения первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что «соглашение носит характер документа, охватывающего многие стороны военного сотрудничества, особое внимание уделено положениям, регулирующим обмен опытом строительства вооруженных сил, комплектации, военной медицины».

Последние годы все отчетливее видится стремление африканских стран противостоять колониальным практикам коллективного Запада, укрепился курс государств Западной Африки, ориентированный на обеспечение их собственных интересов, продолжил парламентарий. «В этой связи естественным видится желание правительства региона укреплять национальную оборону в целях сохранения своего суверенитета», — сказал он.