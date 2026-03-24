Госдума во втором и в третьем чтениях единогласно приняла закон об уголовном наказании за отрицание геноцида советского народа, а также за его одобрение, передает корреспондент RTVI. Инициативу поддержали 392 депутата.

Законопроект доработали ко второму чтению. По предложению вице-спикера Госдумы Ирины Яровой наказываться будет не только отрицание факта геноцида советского народа, но и «одобрение геноцида советского народа».

«Несомненно, одобрение геноцида советского народа является таким же опасным преступлением, как и его отрицание. Устанавливая ответственность за отрицание геноцида советского народа, безусловным должно быть и установление ответственности за факт одобрения геноцида советского народа», — сказала RTVI Яровая.

Парламентарий отметила, что в современном мире «внешней агрессии и искажения истории знание правды о Великой Отечественной войне и о преступлениях, которые совершались против нашего народа, имеет значение для сдерживания современного мира от соблазна совершения новых преступлений против мира и человечества».

Вице-спикер Госдумы также обратила внимание на то, что в 2014 году парламентарии впервые инициировали введение в российское законодательство понятия «реабилитация нацизма», и потребовалось пять лет, чтобы добиться принятия закона.

«Мы заложили в закон очень важную основу, которая устанавливает ответственность как за отрицание, так и за одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала», — подчеркнула Яровая.

Изменения вносятся в ст. 354.1 УК РФ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы за одобрение нацистских преступлений, публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также «отрицание решений Нюрнбергского трибунала».

Также устанавливается уголовная ответственность за уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных в России или за ее пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов.

За это вводится штраф от 2 до 5 млн рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы или лишение свободы — до пяти лет.

В декабре 2025 года Госдума приняла закон об установлении памятной даты «19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов».