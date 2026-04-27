Президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста главы Россотрудничества Евгения Примакова и назначил на эту должность Игоря Чайку. Соответствующие указы подписал глава государства.

«Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

На просьбу телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти» подтвердить информацию об отставке Примаков ответил: «Добби свободен».

В начале апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Евгений Примаков может выдвинуться в Госдуму от «Единой России». В 2018—2020 годах он уже был членом нижней палаты парламента, работал в комитете по международным делам.

Сам Примаков заявил, что не собирается продолжать государственную службу и баллотироваться в Госдуму. Он отметил, что хотел бы вернуться к журналистике, а также аналитической и научной работе.

«Наше расставание с госслужбой происходит по любви и со взаимным уважением. Я без малейших сомнений остаюсь патриотом России и числю себя в команде нашего Верховного Главнокомандующего. Это всё тот же путь, теперь „на гражданке“», — написал Примаков в своем телеграм-канале.

Комментируя назначение Чайки, Примаков заявил, что «рад выбору президента».

«Мой преемник Игорь Чайка — человек, которому я целиком доверяю. Игорь уже год проработал моим заместителем, до этого несколько лет возглавлял Общественный совет Россотрудничества. <…> Не в моих правилах лезть с советами в дела, когда я „покинул здание“. Но Игорь Юрьевич всегда может рассчитывать на мою помощь, если она понадобится», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Чайка поблагодарил Путина за оказанное доверие, отметив, что перед Россотрудничеством стоит широкий круг задач.

«Необходимо систематизировать накопленный опыт, повысить эффективность действующих программ, объединить усилия государственных, общественных и экспертных структур, работающих на внешнем гуманитарном направлении. В приоритете — выстраивание понятной, управляемой и ориентированной на результат модели работы. <…> Работаем», — сказано в заявлении.