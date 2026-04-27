Президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста главы Россотрудничества Евгения Примакова и назначил на эту должность Игоря Чайку. Соответствующие указы подписал глава государства.
«Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
На просьбу телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти» подтвердить информацию об отставке Примаков ответил: «Добби свободен».
В начале апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Евгений Примаков может выдвинуться в Госдуму от «Единой России». В 2018—2020 годах он уже был членом нижней палаты парламента, работал в комитете по международным делам.
Сам Примаков заявил, что не собирается продолжать государственную службу и баллотироваться в Госдуму. Он отметил, что хотел бы вернуться к журналистике, а также аналитической и научной работе.
«Наше расставание с госслужбой происходит по любви и со взаимным уважением. Я без малейших сомнений остаюсь патриотом России и числю себя в команде нашего Верховного Главнокомандующего. Это всё тот же путь, теперь „на гражданке“», — написал Примаков в своем телеграм-канале.
Комментируя назначение Чайки, Примаков заявил, что «рад выбору президента».
«Мой преемник Игорь Чайка — человек, которому я целиком доверяю. Игорь уже год проработал моим заместителем, до этого несколько лет возглавлял Общественный совет Россотрудничества. <…> Не в моих правилах лезть с советами в дела, когда я „покинул здание“. Но Игорь Юрьевич всегда может рассчитывать на мою помощь, если она понадобится», — говорится в сообщении.
В свою очередь, Чайка поблагодарил Путина за оказанное доверие, отметив, что перед Россотрудничеством стоит широкий круг задач.
«Необходимо систематизировать накопленный опыт, повысить эффективность действующих программ, объединить усилия государственных, общественных и экспертных структур, работающих на внешнем гуманитарном направлении. В приоритете — выстраивание понятной, управляемой и ориентированной на результат модели работы. <…> Работаем», — сказано в заявлении.
Евгению Примакову 49 лет, он внук бывшего премьер-министра России (1998-1999), руководителя Службы внешней разведки и главы МИДа Евгения Примакова. В 2000-х работал корреспондентом на Ближнем Востоке. Затем был шефом ближневосточного бюро НТВ, позже — заведующим бюро «Первого канала» в Израиле. С 2011 года работал в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Позже был членом Общественной палаты и советником спикера Госдумы Вячеслава Володина. В 2018-м был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. После этого избрался на довыборах в Госдуму по Саратовской области. В 2020 году возглавил Россотрудничество.
Игорю Чайке 37 лет. Он сын полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе и бывшего генпрокурора Юрия Чайки. С 2013 по 2015 год был советником губернатора Подмосковья. Позже был бизнес-послом в Молдове и Приднестровье. До 2022 года Чайка владел оператором по обращению с отходами «Хартия». Он передал бизнес в доверительное управление после того включения в санкционные списки США. Позже попал под санкции ЕС с формулировкой «за дестабилизацию Молдовы». В марте 2025 года Чайка был назначен замглавы Россотрудничества.