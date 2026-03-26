Актриса Елена Папанова, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова и заслуженной артистки РСФСР Надежды Каратаевой, рассказала в интервью программе «Легенда» на RTVI, что до 15 лет жила с бабушкой и дедушкой и не имела теплых отношений с родителями.

«Да, это так. Не то, что они меня бросили. Приезжали два-три раза в неделю. Мама чаще, папа пореже приезжал. Бабушка, которая меня воспитала, Мария Васильевна, для меня является второй мамой. Когда она умерла в 1979 году от онкологии, для меня это был страшный удар», — сказала Папанова.

Она призналась, что не любила приезды родителей. «Тогда детство было вольное. Детей выпускали во двор, мы там гоняли с ребятами в салки, в пряталки, в казаки-разбойники. И только бабушка мне кричала: “Лена, иди домой, родители приехали!” И тогда уже надо было идти домой, показывать дневник… <…> Ну, как-то вот с родителями, да, у меня не было теплых отношений», — подчеркнула Папанова.

Она рассказала, что росла в большой коммуналке на десять семей.

«Бабушка с дедушкой жили в коммунальной квартире. Мама с папой тоже там жили, там родилась я, и когда мне было два года, им дали комнату в общежитии <…> И они меня оставили, надеясь, что потом, через какое-то время, они там обоснуются как следует и заберут», — вспоминает Папанова.

По словам артистки, родители жили в «очень классном» общежитии и она часто ездила к ним в гости.

«Там жили замечательные люди. Там жила Вера Кузьминична Васильева, актриса Театра Сатиры, народная артистка СССР, со своим мужем Владимиром Ушаковым. Жила Татьяна Ивановна Пельтцер, тоже артистка Театра Сатиры, народная артистка СССР, со своим папой Иваном Пельтцером, она его звала “папашей”. Жил [актер] Спартак Мишулин с женой <…> Я со всеми была знакома», — рассказала Папанова.

Актриса добавила, что родители получили квартиру, когда она уже была школьницей, и решили не забирать ее из школы. «Когда я перешла восьмой класс, дедушке дали однокомнатную квартиру, они уехали из этой коммуналки. И тогда только я переехала к родителям», — сказала Папанова.