Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении руководителя проекта «Лига героев» и дочери секретаря Совета Безопасности Сергея Шойгу Ксении на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Ксения Шойгу также занимает позицию партнера в венчурном фонде Sistema Smart Tech, который связан с АФК «Система». Кроме того, до этого дня она курировала проект туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте.

Инновационный научно-технологический центр «Долина Менделеева» был создан на основании решения правительства в декабре 2019 года. Изначально в сферу ответственности центра входило экспертное и технологическое сопровождение деятельности Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов.

В сентябре 2025 года перечень направлений работы центра был дополнен. В список новых направлений включены разработка технологий разделения и производства редких и редкоземельных металлов и продуктов на их основе, создание технологий хранения и передачи электроэнергии, а также развитие технологий искусственного интеллекта.

В декабре 2025 года фонд «Долина Менделеева» и институт «Гиредмет» подписали соглашение о сотрудничестве, предметом которого является создание кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе. Соглашение предполагает совместную работу по разработке и внедрению технологий производства и разделения редких и редкоземельных металлов, созданию новых материалов и высокочистых веществ, а также развитию технологий хранения энергии и искусственного интеллекта. Институт «Гиредмет» выступает в роли научно-технологического партнера.

Ангаро-Енисейский кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов — это формируемый на территории Сибири распределенный научно-исследовательский и производственный комплекс федерального значения. Его создание ведется в соответствии с поручением президента Владимира Путина. К направлениям деятельности кластера отнесены производство сверхчистых металлов, постоянных магнитов, литий-ионных батарей и силовой электроники.

Участниками проекта являются «Росатом», «Ростех», «Русал», «Базовый элемент», «Норникель», «Росхим», «Хайленд Голд», «Красцветмет», «ХимМед», Сибирское отделение РАН, Сибирский федеральный университет и РХТУ имени Менделеева.

Координацию работ по созданию кластера осуществляют Совбез, Минпромторг, Минприроды, Минэнерго, Минэкономразвития и «ВЭБ.РФ».

В рамках проекта запланирован ряд ключевых инициатив. В их число входит переработка рудного концентрата Тастыгского месторождения для получения гидроксида лития со сроком реализации к 2030 году. Также предусмотрено строительство завода малотоннажной химии по производству высокочистых продуктов, намеченное на 2028 год. Помимо этого, к 2030 году планируется создать вычислительный центр искусственного интеллекта.

Летом 2025 года Сергей Шойгу на совещании, в ходе которого, в частности, обсуждались вопросы создания проектного офиса и кластера по редкоземельным металлам в Красноярском крае, заявил, что, по его мнению, в Сибири сосредоточен «беспрецедентный сырьевой потенциал для создания новой высокотехнологичной индустрии России». По его словам, в этом регионе производится 90% первичного алюминия, 80% меди, 95% никеля, вырабатывается более 20% электроэнергии, а также находится свыше 50% запасов редкоземельных металлов.