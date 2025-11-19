Нагатинский суд столицы арестовал на 13 суток доцента московской консерватории, композитора Алексея Шмитова, который приставал к несовершеннолетнему. Об этом говорится в телеграм-канале Судой общей юрисдикции Москвы.

В сообщении сказано, что музыкант был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

«Суд установил, что фигурант, находясь в общественном месте, пренебрегая общественными правилами поведения, тыльной стороной ладони неоднократно трогал гениталии несовершеннолетнего гражданина», — сообщает пресс-служба.

Алексею Шмитову 68 лет, является членом Союза композиторов России. Он окончил Музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Московскую консерваторию по классу фортепиано и органа. После этого Шмитов совершенствовался в аспирантуре.

На сайте Московской государственной консерватории сказано, что музыкант зарекомендовал себя не только солистом, но и ансамблистом, выступая в содружестве с известными музыкантами.

«Алексей Шмитов являет собой прекрасный пример музыканта-универсала: не замыкаясь в рамках одного инструмента, он выступает и как пианист, и как органист», — говорится в сообщении.