Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест доцента, декана факультета «Школа информатики, физики и технологий» НИУ ВШЭ Михаила Мухина. Его обвиняют в незаконном присвоении более 460 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в 2023 году Мухин сказал своему подчиненному, что в ВШЭ есть негласное правило — переводить процент из зарплаты и преподавательских надбавок на нужды университета. Деньги поступали декану в наличной и безналичной формах, таким образом он получил более 460 тыс. рублей.

Дело против сотрудника ВШЭ возбудили осенью 2025 года, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). После этого в кабинете доцента прошел обыск. Правоохранители считают, что Мухин действовал из корыстных побуждений, превышая должностные полномочия. Полученные деньги он потратил на личные нужды.

В ходе судебного заседания Мухин заявил, что действительно получал деньги, но никого при этом не обманывал, рассказала «Ротонде» глава объединенной пресс-службы питерский судов Дарья Лебедева. По словам доцента, в этом не было необходимости, поскольку его заработная плата в год составляла 6-7 млн рублей.

Следователь просил отправить Мухина в СИЗО, но суд отказал ему, поскольку обвиняемый впервые привлекается к уголовной ответственности, у него есть стабильная зарплата, постоянное место жительства в Санкт-Петербурге, двое малолетних детей и положительные социальные связи. Декан ВШЭ пробудет под домашним арестом до 6 января.

На сайте ВШЭ указано, что Михаил Мухин начал работать в питерском филиале университета в 2021 году. Тогда же он получил медаль Минобрнауки «За вклад в реализацию государственной политики в области образования». Общий научно-педагогический стаж Мухина составляет 11 лет.